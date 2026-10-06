Giro da Saúde amplia atendimento especializado para crianças e famílias atípicas; ação contou com consultas, neuropediatra e psiquiatra 

Por Adaides Batista

Publicada em 06/10/2026 às 10h19

O Departamento de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano (DAIDH), da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) da Prefeitura de Porto Velho, participou de mais uma edição do projeto Giro da Saúde, realizado no Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado na esquina da avenida Rio Madeira com a avenida Sete de Setembro, no bairro Nova Porto Velho. A ação aconteceu das 8h às 14h e contou com atendimentos especializados, incluindo consultas com neuropediatra para crianças e psiquiatra para mães atípicas.

O Giro da Saúde foi criado pela Prefeitura de Porto Velho com o objetivo de descentralizar os serviços de saúde, ampliar a oferta de consultas especializadas e dar mais celeridade ao atendimento de moradores que aguardavam na fila do Sistema de Regulação Municipal. A Semias por meio do Departamento de Inclusão firmou parceria com Secretaria Municipal de Saúde(Semusa) para atendimento às crianças e famílias atípicas.

A programação contemplou diferentes especialidades médicas e serviços, entre eles psicologia, fonoaudiologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, oftalmologia, dermatologia e pediatria, além da realização de eletrocardiogramas.

Atenção às famílias atípicas

A participação do DAIDH integrou as ações desenvolvidas pela Prefeitura voltadas às pessoas com deficiência, às pessoas neurodivergentes e às suas famílias. O atendimento especializado para crianças e mães atípicas ampliou o olhar da iniciativa para as necessidades que envolvem não apenas a criança, mas também o núcleo familiar.

A proposta também contemplou a ampliação do acesso a consultas psiquiátricas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas com deficiência e neurodivergências e para seus familiares, incluindo pais, mães, avós, cuidadores, irmãos e companheiros.

Em Porto Velho, a Semias atua em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) na organização das demandas, contribuindo para facilitar a regulação e o agendamento dos atendimentos especializados.

Outra frente de trabalho envolve a população da rede municipal de ensino. A proposta é facilitar a regulação de crianças que apresentam sinais ou sintomas relacionados ao transtorno do espectro autista (TEA) e que necessitam de avaliação especializada. A iniciativa busca contribuir para que essas crianças recebam o atendimento adequado, favorecendo seu desenvolvimento, aprendizagem e qualidade de vida.

Descentralização

As ações do Giro da Saúde também possibilitam levar atendimentos especializados para diferentes regiões da capital, aproximando os serviços da população e reduzindo a necessidade de deslocamentos para quem aguarda atendimento na rede pública.

Para a Prefeitura, a atuação integrada entre as áreas de saúde e assistência social fortalece a rede de atendimento e amplia as possibilidades de acesso das pessoas com deficiência, das pessoas neurodivergentes e de seus familiares aos serviços especializados.

Marcelo Falcão Schumann, 25 anos, estagiário no Ministério Público, e Carin Ariane Araújo, 27 anos, comerciária, são pais de Nícolas, de 7 anos, uma criança autista. O casal, que é uma família atípica, participou da ação para realizar a atualização do laudo do filho.

“Foi muito bom vir aqui. Gostei de ter esse atendimento e de poder atualizar o laudo do meu filho. É muito bom quando a Prefeitura faz essas ações para ajudar as famílias atípicas”, disse Nícolas.

“A ação realizada neste sábado, no Centro de Especialidades Médicas (CEM), representa um passo importante para ampliar o acesso aos atendimentos especializados. A proposta é levar essa iniciativa também para outras regiões do município, aproximando os serviços das famílias e garantindo que crianças neurodivergentes ou em investigação para autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento tenham acesso ao atendimento de que necessitam”, destacou a secretária adjunta da Semias, Tércia Marília.

“Estamos fortalecendo o atendimento às pessoas com deficiência e às famílias atípicas, aproximando os serviços especializados de quem precisa. A parceria com a Semusa permite avançar na regulação e ampliar o acesso a consultas importantes para crianças, pessoas neurodivergentes e seus familiares”, destacou o secretário Paulo Afonso.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da descentralização dos atendimentos e da inclusão de especialistas voltados às demandas relacionadas à neurodivergência.

“É uma medida inédita que nós temos, que é o Giro da Saúde, que descentraliza os atendimentos com médicos especialistas em toda a nossa Porto Velho. Agora incluso no projeto o atendimento de médicos especialistas para neurodivergência. Estamos falando de neuropediatra e de uma outra parte da rede que vai colaborar para que possamos avançar também na fila de regulação”.