Prefeitura realiza na próxima quarta-feira (07), ação de vacinação na Comunidade Nossa Senhora de Luz, na Linha 621

Por Assessoria

Publicada em 06/10/2026 às 10h32

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realizará, na próxima quarta-feira (07), uma ação de saúde na Comunidade Nossa Senhora de Luz, localizada no km 10 da Linha 621. A iniciativa oferecerá diversos serviços aos moradores da região.

Os atendimentos terão início às 14h e irão até as 17h. Durante a ação, serão realizados testes rápidos, aferição da pressão arterial e atualização das vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, incluindo os imunizantes contra Hepatites A e B, Tríplice Viral, Febre Amarela, entre outras.

Para ter acesso aos serviços, os moradores deverão apresentar um documento de identificação com foto, além do Cartão SUS ou CPF. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.