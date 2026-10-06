Christa Pike segue inconsciente após sobreviver a injeção letal nos EUA

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 06/10/2026 às 09h36

Christa Pike, de 50 anos, continua inconsciente e ligada a um ventilador em um hospital no Tennessee, nos Estados Unidos, após sobreviver à tentativa de execução por injeção letal realizada na última quarta-feira (30).

Segundo Stephen Ferrell, um dos advogados da condenada, Pike não recuperou a consciência desde o procedimento. Ela permanece internada sob vigilância enquanto os médicos trabalham para eliminar de seu organismo a grande quantidade de pentobarbital administrada durante a tentativa de execução.

A defesa afirma que ainda não é possível determinar o prognóstico de Pike e que podem ser necessários mais alguns dias para que os médicos consigam avaliar com maior precisão eventuais consequências do procedimento.

Christa Pike recebeu duas doses de pentobarbital

Pike deveria ter sido executada na Penitenciária de Segurança Máxima Riverbend, em Nashville. O procedimento, inicialmente previsto para a manhã, chegou a ser suspenso por um tribunal federal de apelações, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos posteriormente derrubou a decisão e autorizou sua realização.

Durante a execução, foram administradas duas doses de pentobarbital, medicamento usado pelo Tennessee em seu protocolo de pena de morte. Mesmo assim, Pike continuou respirando. Testemunhas relataram que era possível ouvi-la respirando e roncando depois da segunda administração da substância.

Como o protocolo estadual não previa procedimentos adicionais após as etapas já realizadas, a execução foi interrompida. Pike foi retirada da prisão em uma ambulância e levada para um hospital.

O Departamento Correcional do Tennessee afirmou que todas as etapas previstas no protocolo legal de execução foram cumpridas.

Advogados relatam queimaduras e bolhas nos braços

Documentos apresentados pela defesa à Justiça revelaram posteriormente a gravidade das complicações sofridas pela condenada.

Segundo os advogados, Pike chegou ao hospital com os dois braços inchados, queimados e cobertos por bolhas. A suspeita é de que parte do pentobarbital tenha escapado das veias e atingido os tecidos sob a pele.

A defesa afirma que havia alertado previamente as autoridades sobre as dificuldades para estabelecer acessos intravenosos em Pike. Ela possui veias pequenas e uma condição sanguínea chamada trombocitose, fatores que poderiam dificultar a colocação correta das linhas intravenosas.

De acordo com os advogados, integrantes da equipe de execução não perceberam que os acessos não estavam corretamente posicionados e que as veias haviam sido comprometidas.

A defesa entrou com um pedido de emergência na Justiça para que as autoridades preservem todas as provas relacionadas ao procedimento. Os advogados sustentam que as circunstâncias da tentativa de execução podem configurar violação da proibição constitucional contra punições cruéis e incomuns.

Governador suspende execuções no Tennessee

O caso provocou uma reação imediata do governo estadual. O governador do Tennessee, Bill Lee, determinou uma investigação independente para descobrir o que ocorreu durante o procedimento e suspendeu as demais execuções previstas no estado até o fim de 2026.

Esta foi a segunda vez neste ano que o Tennessee não conseguiu concluir uma execução. Em maio, a execução de Tony Carruthers foi cancelada depois que a equipe passou mais de uma hora tentando, sem sucesso, estabelecer um acesso intravenoso para administrar o pentobarbital.

O episódio envolvendo Pike é considerado particularmente incomum porque ela recebeu as doses da substância e, mesmo assim, sobreviveu.

Por que Christa Pike foi condenada à morte?

Christa Pike foi condenada pelo assassinato de Colleen Slemmer, de 19 anos, ocorrido em 1995, em Knoxville, no Tennessee. Pike tinha 18 anos na época do crime.

Pike e o então namorado foram condenados pela morte da jovem, que estudava com eles em um centro de formação profissional. Slemmer foi espancada e esfaqueada. O caso ganhou grande repercussão nos Estados Unidos também porque um pentagrama foi encontrado entalhado no corpo da vítima.

Pike foi condenada à morte em 1996 e tornou-se a única mulher no corredor da morte do Tennessee. Caso o procedimento tivesse sido concluído, ela teria sido a primeira mulher executada pelo estado em mais de 200 anos.

Antes da data marcada para a execução, seus advogados tentaram converter a pena em prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O pedido citava, entre outros fatores, o histórico de abusos sofridos durante a infância e questões relacionadas à saúde mental. O governador Bill Lee negou o pedido de clemência.

Com Pike ainda hospitalizada e sem ter recuperado a consciência, não está definido se o Tennessee poderá tentar executar novamente a condenada nem em que condições isso poderia ocorrer. Por enquanto, o governo estadual concentra-se na investigação sobre as falhas ocorridas durante a tentativa de execução.