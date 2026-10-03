Apresentação reúne atrações inspiradas no universo infantil

Por Letícia Regis

Publicada em 03/10/2026 às 11h30

É na noite de hoje (3), que Porto Velho recebe o Vila Kids, atração nacional que integra a programação especial em comemoração aos 112 anos da capital. O espetáculo acontece das 19h10 às 20h e promete reunir crianças e famílias em uma apresentação marcada por música, personagens e muita diversão.

Durante o show, o público poderá acompanhar apresentações inspiradas em Guerreiras do K-Pop, Uma Aventura Congelante e Patrulha Canina, personagens e histórias que fazem parte do imaginário infantil e prometem transformar a noite em um momento especial para a criançada.

A apresentação faz parte da programação preparada pela Prefeitura de Porto Velho para celebrar o aniversário da cidade, oferecendo à população opções de lazer e entretenimento para diferentes públicos.

Para o prefeito Léo Moraes, a atração foi pensada para que as crianças possam aproveitar a comemoração ao lado das famílias.

“Queremos que as crianças aproveitem muito esse momento, cantem, brinquem e se divirtam com toda a programação. Essa é uma comemoração feita para a nossa população e esperamos que o Vila Kids seja uma experiência muito especial”.

A presidente da Funcultural, Débora Figueiredo, reforça o compromisso da equipe com a realização do evento.

“Nosso objetivo é proporcionar uma ótima experiência para quem participar, com uma programação organizada e preparada para receber as famílias”.

A Prefeitura convida a população para participar da programação e celebrar os 112 anos de Porto Velho em uma noite de música, diversão e entretenimento para toda a família. O Vila Kids acontece neste sábado, das 19h10 às 20h ao lado do prédio do relógio.