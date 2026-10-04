Ameaça de multas e trabalho da Justiça Eleitoral transformam a votação deste ano a mais “limpa” da história

Por ASSESSORIA

Publicada em 04/10/2026 às 13h41

Uma tradição antiga em Vilhena não se repetiu nas eleições deste ano: o “derrame” de santinhos de candidatos nos locais de votação. Hoje, nos espaços públicos onde funcionam as quase 300 seções eleitorais, não havia propagandas impressas jogadas no chão.

A “conscientização” veio pela ameaça de punição aos que usam a tática, e que podem ser condenados ao pagamento de multas pesadas. Mas, a limpeza observada hoje nas proximidades das escolas e outros prédios foi garantida pela própria Justiça Eleitoral.

Durante a madrugada deste domingo, 4, uma equipe de 30 pessoas, incluindo servidores das secretarias municipais de Obras, de Trânsito e da Comissão de Transporte da Justiça Eleitoral, recolheu todo o material deixado pelos militantes dos candidatos -em quantidade bem menor do que em anos anteriores.

Apesar das longas filas em algumas seções, a votação está transcorrendo tranquila na maior cidade no Cone Sul de Rondônia. Até o momento, não há registro de prisões de candidatos ou eleitores.

COMO ERA

Mais de 10 anos atrás, o FOLHA DO SUL ON LINE mostrava a estratégia desesperada de alguns candidatos que, em cima da hora, tentavam conquistar o votos dos eleitores indecisos apelando para a “sujeira”.