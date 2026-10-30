Alunas do interior de Rondônia conquistam vaga na final nacional de olimpíada sobre eficiência energética, em Brasília

Por enegisa

Publicada em 30/10/2026 às 08h49

Duas estudantes do interior de Rondônia estão prestes a viver uma experiência inesquecível. Após conquistarem o primeiro lugar na etapa estadual da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026, Hemanueli Souza da Silva, do 9º ano da Escola Estadual Deonildo Caragnatto, em São Miguel do Guaporé, e Júlia Ferreira de Almeida, do 1º ano do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM XIII), em Jaru, foram classificadas para representar o estado na grande final nacional, marcada para o dia 5 de novembro, em Brasília (DF).

Além da oportunidade de representar Rondônia na competição, as duas estudantes serão premiadas com notebooks e terão a viagem para a capital federal, com direito a um acompanhante, com todas as despesas pagas.

“Estou muito feliz por ter chegado até aqui. Aprendi coisas que posso colocar em prática no meu dia a dia e ensinar para minha família. Nunca imaginei que participaria de uma competição nacional”, conta Hemanueli.

“Foi uma surpresa muito boa saber que fiquei em primeiro lugar. Agora estou ansiosa para a viagem e muito orgulhosa de representar minha escola e Rondônia. Quero aproveitar cada momento dessa experiência”, comemora Júlia.

Em Rondônia, a olimpíada mobilizou mais de 13,4 mil estudantes das redes pública e privada de ensino. A competição desafiou os participantes a aprender sobre eficiência energética e consumo consciente por meio de jogos educativos na primeira fase e de uma prova objetiva online na segunda etapa.

Professoras também são destaque na olimpíada

O reconhecimento também chegou a quem esteve ao lado dos estudantes durante essa jornada. As professoras Fátima do Rosário de Azevedo Lopes, da Escola Estadual Professora Flora Calheiros Cotrin, e Ronnilda Maria Gonçalves Araújo, da Escola Estadual Murilo Braga, ambas de Porto Velho, conquistaram o primeiro lugar nas categorias de 8º e 9º anos do ensino fundamental e de 1º e 2º anos do ensino médio, respectivamente, pelo número de inscrições e engajamento dos alunos na olimpíada.

“É muito gratificante receber esse reconhecimento. Ver nossos alunos interessados em aprender e participar de uma iniciativa tão importante é a maior recompensa para quem trabalha com educação”, destaca Fátima.

“Fico muito feliz e agradecida por essa conquista. É resultado de um trabalho coletivo, que mostra como o incentivo dos professores pode abrir novas oportunidades para os estudantes”, afirma Ronnilda.

Educação que transforma hábitos

Promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e coordenada pelo Instituto Abradee, a ONEE é realizada em parceria com distribuidoras de energia elétrica de todo o Brasil. Em Rondônia, a iniciativa conta com o apoio da Energisa, que incentiva a participação das escolas e a disseminação de boas práticas de consumo consciente.

Para Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, um dos principais resultados da olimpíada é levar o conhecimento adquirido pelos estudantes para além da sala de aula.

“A ONEE mostra aos estudantes, de forma divertida e prática, como pequenas atitudes podem evitar o desperdício de energia. Mais do que participar de uma competição, esses jovens passam a compartilhar o que aprenderam com suas famílias e comunidades, tornando-se multiplicadores do consumo consciente”, destaca Camila.

A iniciativa reforça o papel da educação na construção de hábitos mais sustentáveis e mostra que o aprendizado sobre o uso eficiente da energia elétrica pode começar na escola, mas seus benefícios chegam muito mais longe: dentro de casa e no dia a dia de toda a comunidade.