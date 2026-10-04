Acompanhe em tempo real a apuração para deputado estadual em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/10/2026 às 16h28

PORTO VELHO, RO - A apuração para deputado estadual em Rondônia poderá ser acompanhada em tempo real neste domingo (4), durante a totalização dos votos das Eleições 2026.

O Rondônia Dinâmica criou uma página exclusiva para acompanhar a disputa pelas cadeiras da Assembleia Legislativa de Rondônia, com atualização dos resultados durante o avanço da contagem.

A ferramenta mostra a evolução da votação e reúne informações sobre os votos válidos e o andamento da totalização das seções eleitorais.

Os dados apresentados no painel têm como fonte o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e são atualizados conforme os votos são processados pela Justiça Eleitoral.

O sistema está incorporado diretamente à página de apuração, permitindo acompanhar durante todo o processo a evolução dos resultados para deputado estadual em Rondônia.