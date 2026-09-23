Veja patrimônio acumulado por Rick ao longo de décadas de sucesso

Por IG

Publicada em 23/09/2026 às 15h52

O cantor Rick, da dupla com Renner, construiu uma carreira de mais de quatro décadas na música sertaneja e, ao longo dos anos, também acumulou um patrimônio formado por imóveis de alto padrão.

Entre as propriedades que fizeram parte da trajetória do cantor estão uma mansão em Itu, no interior de São Paulo, uma casa em Sorocaba e um rancho em Santa Catarina.

Apesar dos valores divulgados de alguns dos bens, até o momento não há uma estimativa pública sobre quanto valia o patrimônio total do sertanejo.

Mansão de R$ 11,9 milhões

Um dos imóveis mais conhecidos de Rick era uma mansão localizada no condomínio City Castelo, em Itu. Em 2020, a propriedade foi anunciada para venda por R$ 11,9 milhões.

A casa de aproximadamente 1,5 mil metros quadados foi construída em dois terrenos que, juntos, somavam 6 mil metros quadrados. A mansão conta com nove suítes, cinco salas, sala de jantar, sala de massagem, salão de beleza, adega, piscina, sauna, academia, quadra esportiva, pomar e garagem para 14 carros.

Casa de Rick em Itu

Na época em que foi colocada à venda, o anúncio informava ainda condomínio de aproximadamente R$ 2.430 e IPTU anual de R$ 8 mil.

Alguns anos depois, a mansão voltou a circular nos sites de fofoca por aparecer em uma disputa judicial. Em 2023, bens relacionados à propriedade foram penhorados por causa de uma dívida de aproximadamente R$ 639 mil.

Entretanto, Rick conseguiu recuperar o direito sobre o imóvel após um acordo financeiro. Em documentos judiciais de 2026, a propriedade aparece com cerca de 1.500 metros quadrados de área construída e avaliação de aproximadamente R$ 9 milhões.

É importante ter em vista que os R$ 11,9 milhões correspondem ao preço pelo qual o imóvel foi anunciado em 2020, enquanto os cerca de R$ 9 milhões correspondem a uma avaliação judicial feita posteriormente.

Casa em Sorocaba

Outro imóvel que fez parte da vida de Rick foi uma casa de aproximadamente 2.500 metros quadrados em Sorocaba, no interior de São Paulo. A residência foi apresentada pelo cantor em uma entrevista ao EGO, em 2015. Na ocasião, o músico mostrou diferentes espaços da propriedade e falou sobre sua relação com a casa.

Apesar do tamanho, o sertanejo afirmou que não tinha como objetivo ostentar ou viver de imagem. De acordo com ele, o imóvel tinha a identidade da família e era um lugar de que gostava e se sentia bem.

A propriedade ainda contava com um espaço dedicado aos vinhos. O famoso mantinha centenas de rótulos e chegou a criar um grupo chamado 'Amigos e Vinhos', que reunia outros nomes do meio sertanejo.

Rancho em Santa Catarina

Rick também mantinha um rancho em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Assim como sua casa em Sorocaba, o local era utilizado como refúgio pela família, mas tinha um significado ainda mais especial para o cantor.

A propriedade contava com uma casa de três andares, cercada por natureza, além de jardins, montanhas, deck e espaço para fogueira. Ao falar sobre o local, ele o definiu como um “paraíso” e um “lugar mágico”.

O rancho também tinha um perfil próprio nas redes sociais, onde eram publicados registros da propriedade.

Rancho de Rick em Santa Catarina

Antes de conquistar uma conta recheada e de ter imóveis de alto padrão, Rick contou, durante uma participação no programa Raul Gil, que juntou R$ 19 mil e decidiu usar o valor para comprar uma fazenda para o pai, Vítor Antônio de Carvalho.

Casa nos Estados Unidos

Rick também passou a ter uma residência nos Estados Unidos. Em novembro de 2025, o sertanejo e a esposa, Geralda Helena, adquiriram uma casa em um condomínio em Orlando, na Flórida.

O valor pago pelo imóvel não foi divulgado. Registros publicados pelo próprio artista mostravam a residência com área externa, churrasqueira e piscina. Imagens do condomínio também revelavam outras estruturas de lazer, incluindo piscinas e quadra de tênis.

Rick, de 59 anos, morreu após a queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina. A aeronave havia partido de Porto Belo, no litoral catarinense, com destino a São Joaquim, mas desapareceu durante o trajeto na tarde desta segunda-feira (21).

Após quase 24 horas, os destroços foram localizados na terça (22), em uma área rural de Urubici. Além do artista, outras quatro pessoas estavam a bordo da aeronave e também morreram.

Após a confirmação das mortes, a Polícia Civil do Estado instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. A pasta vai verificar a eventual existência de conduta humana dolosa ou culposa, de responsabilidade criminal, que possa ter contribuído para a queda da aeronave.

Rick e Renner começaram a carreira juntos em 1986, em Brasília, e completaram 40 anos de parceria em 2026.