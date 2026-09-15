Trump critica Supremo dos EUA após juízes rejeitarem sua tentativa de restringir votos pelos Correios

Por G1

Publicada em 15/09/2026 às 15h33

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou a tentativa do presidente Donald Trump de restringir o voto pelo correio nas eleições legislativas de meio de mandato, encerrando uma série de medidas judiciais de última hora enquanto a votação já está em andamento.

A decisão permite que os estados continuem enviando cédulas pelo correio seguindo os mesmos procedimentos adotados há anos. Quase um terço dos eleitores americanos vota dessa maneira.

Trump criticou os ministros em uma longa publicação nas redes sociais nesta terça-feira (15), e afirmou: “Essas não são as pessoas que entrevistei”.

“A incapacidade e a falta de vontade da Corte de fazer a coisa certa pelo nosso país ficarão registradas, de forma muito negativa, nos anais da História”, escreveu Trump.

“Esta Suprema Corte é intimidada e pressionada pela Esquerda Radical a tomar decisões que fizeram os Estados Unidos retrocederem pelo menos cem anos”, afirmou.

Os ministros Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett e Brett Kavanaugh foram indicados por Trump durante seu primeiro mandato, mas votaram contra o presidente na decisão de segunda-feira (14).

“Essas não são as pessoas que entrevistei para servir na Suprema Corte dos Estados Unidos. São apenas uma sombra do que eram originalmente”, disse Trump.

O presidente também afirmou que a Corte está custando “trilhões de dólares aos Estados Unidos” por causa de decisões “absurdamente ruins”, de uma magnitude que tornaria difícil para o país “se recuperar ou se curar”.

Eleitores da Califórnia, Colorado, Havaí, Nevada, Oregon, Utah, Vermont e Washington votam quase inteiramente pelo correio. Esses estados não têm uma ampla rede de locais de votação presenciais.

“A decisão dá aos eleitores e aos responsáveis pelas eleições a segurança de que precisam antes de uma eleição federal importante. Ela também envia uma mensagem clara ao país: presidentes não conduzem eleições, as pessoas conduzem”, afirmou Tobias Read, secretário de Estado do Oregon e membro do Partido Democrata.

Cisco Aguilar, secretário de Estado de Nevada, disse que sua reação à decisão da Suprema Corte foi de “alívio, mas também de entusiasmo, porque hoje os eleitores realmente venceram em toda a América”.