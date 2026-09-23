SINJUR promove tarde de cultura, conhecimento e tecnologia com lançamento de e-book e I Ciclo Tecnológico Sindical

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 08h20

O SINJUR realiza nesta quinta-feira, 24 de setembro, uma programação especial voltada à cultura, conhecimento, inovação e aos desafios enfrentados pelo serviço público. As atividades começam às 16h, no auditório do sindicato, em Porto Velho, e seguem durante a noite, com parte da programação também transmitida pela internet para possibilitar a participação dos servidores do interior.

A programação começa com o lançamento oficial do e-book “O Absenteísmo no Poder Judiciário do Estado de Rondônia”, de autoria do Dr. Brunno Oliveira. A publicação apresenta uma análise técnica e estratégica da saúde ocupacional e de seus impactos na eficiência da administração pública.

O evento também contará com uma exposição de quadros produzidos por uma servidora do Tribunal de Justiça de Rondônia, proporcionando um espaço para valorização da arte e dos talentos existentes entre os próprios servidores. As obras estarão expostas durante a programação e disponíveis para aquisição.

I Ciclo Tecnológico Sindical

A partir das 19h, o SINJUR, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), realiza o I Ciclo Tecnológico Sindical, que terá como tema geral “Tecnologias que Impactam o Serviço Público”.

A primeira palestra será ministrada pelo procurador do Estado e professor Dr. Fábio Santos, com o tema “Inteligência Artificial e seus impactos diretos na rotina laboral do servidor público”.

O objetivo é promover um espaço de atualização e debate sobre as transformações provocadas pelas novas tecnologias e os reflexos dessas mudanças na rotina profissional dos servidores públicos.

O encontro será realizado em formato híbrido, com participação presencial no auditório do SINJUR e transmissão on-line pelo canal do sindicato no YouTube, permitindo que servidores de todo o interior de Rondônia também acompanhem a programação.

As inscrições para o I Ciclo Tecnológico Sindical já estão abertas e podem ser realizadas por meio do formulário disponibilizado pelo SINJUR.

A iniciativa reforça o compromisso da entidade em ir além da atuação sindical cotidiana, criando espaços de qualificação, inovação, cultura, integração e valorização dos servidores do Poder Judiciário de Rondônia.

Inscreva-se: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-xykzjMiuo5Zup2bv9mvG-FRj5MMAx6uAAvtpd16M1xQJKw/viewform