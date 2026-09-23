SEMMADU disponibiliza canais de atendimento para serviços e informações à população

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Trânsito (SEMMADU) de Rolim de Moura disponibiliza contatos específicos para facilitar o atendimento à população em diferentes áreas, como Viveiro Municipal, trânsito, abertura de processos, licenciamento, fiscalização e denúncias ambientais.
Confira os contatos e procure o canal correspondente à sua necessidade.
CONTATOS – SEMMADU
Viveiro Municipal
Informações sobre mudas, espécies disponíveis, doação e serviços do Viveiro.
(69) 99369-4139
CONTRAM
Informações e orientações sobre assuntos relacionados ao trânsito municipal e ao CONTRAM.
(69) 99378-0463
Administrativo / Abertura de Processos
Orientações administrativas, documentação e abertura de processos junto à SEMMADU.
(69) 99375-2768
Licenciamento / Fiscalização
Informações e orientações sobre licenciamento ambiental, fiscalização e demais assuntos da área ambiental.
(69) 99375-7002
DENÚNCIAS
Canal destinado ao recebimento de denúncias relacionadas às questões ambientais e demais ocorrências de competência da SEMMADU.
(69) 92000-1172
Atendimento exclusivamente por mensagem escrita. Não enviar áudios.
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