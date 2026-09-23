SEMMADU disponibiliza canais de atendimento para serviços e informações à população
Por Assessoria
Publicada em 23/09/2026 às 08h54
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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Trânsito (SEMMADU) de Rolim de Moura disponibiliza contatos específicos para facilitar o atendimento à população em diferentes áreas, como Viveiro Municipal, trânsito, abertura de processos, licenciamento, fiscalização e denúncias ambientais.

Confira os contatos e procure o canal correspondente à sua necessidade.

CONTATOS – SEMMADU

Viveiro Municipal
Informações sobre mudas, espécies disponíveis, doação e serviços do Viveiro.
 (69) 99369-4139

 CONTRAM
Informações e orientações sobre assuntos relacionados ao trânsito municipal e ao CONTRAM.
 (69) 99378-0463

 Administrativo / Abertura de Processos
Orientações administrativas, documentação e abertura de processos junto à SEMMADU.
 (69) 99375-2768

Licenciamento / Fiscalização
Informações e orientações sobre licenciamento ambiental, fiscalização e demais assuntos da área ambiental.
(69) 99375-7002

DENÚNCIAS
Canal destinado ao recebimento de denúncias relacionadas às questões ambientais e demais ocorrências de competência da SEMMADU.
(69) 92000-1172

Atendimento exclusivamente por mensagem escrita. Não enviar áudios.

Geral ROLIM DE MOURA
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