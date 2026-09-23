Conheça as propostas de Pastor Evanildo para fortalecer famílias e apoiar idosos, igrejas e pequenos produtores

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 09h00

O candidato a deputado federal pelo PSD, Pastor Evanildo, apresenta propostas que pretende defender caso seja eleito, com foco em proteção social, fortalecimento das famílias, defesa da vida, valorização das ações sociais das igrejas e apoio ao pequeno produtor. As pautas reúnem áreas que, segundo o candidato, fazem parte dos valores que orientam sua atuação.

Entre as propostas está o fortalecimento das famílias, com ações de prevenção, tratamento e recuperação, além de apoio aos familiares que enfrentam os impactos da dependência. “Quero fortalecer as famílias e apoiar quem enfrenta situações de dependência. A família precisa ter suporte, orientação e condições para superar momentos difíceis”, afirmou Pastor Evanildo.

Na defesa da vida, o candidato afirma que pretende trabalhar por políticas que valorizem a dignidade e o cuidado com as pessoas em todas as suas fases. “Acredito que a vida precisa ser defendida e valorizada. Quero defender políticas que coloquem a dignidade, a proteção e o cuidado com as pessoas no centro das ações”, declarou.

Outra pauta apresentada é a valorização do trabalho social realizado pelas igrejas. A proposta prevê reconhecer essas ações, com transparência e segurança jurídica, especialmente no atendimento a famílias, jovens, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. “As igrejas realizam um trabalho importante junto às comunidades. Quero valorizar essas ações e contribuir para que elas possam continuar atendendo quem precisa”, disse.

Pastor Evanildo também apresenta propostas voltadas ao pequeno produtor, com foco em crédito acessível, assistência técnica, regularização fundiária e melhores condições de produção. “Quero trabalhar para que o pequeno produtor tenha acesso a crédito, assistência e regularização. Quem produz gera renda, movimenta a economia e contribui para alimentar Rondônia”, afirmou.

O cuidado com idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade também está entre as propostas. O candidato defende políticas de proteção, saúde, inclusão e dignidade para esses grupos. “Precisamos olhar com atenção para os idosos, para as pessoas com deficiência e para as famílias que enfrentam dificuldades. Quero defender políticas que garantam proteção, inclusão e dignidade”, destacou.

As propostas apresentadas integram uma agenda que Pastor Evanildo afirma estar construindo a partir do diálogo com diferentes comunidades. Durante a campanha, o candidato tem visitado bairros de Porto Velho e outros locais de Rondônia para conversar com moradores, lideranças e representantes de diferentes segmentos.

“Quero continuar ouvindo as pessoas e conhecendo de perto as necessidades de cada comunidade. Essas propostas representam aquilo que defendo e que pretendo levar para o debate no Congresso Nacional, caso seja eleito, com fé, responsabilidade e compromisso com Rondônia”, concluiu Pastor Evanildo.