Apoio e mobilização marcam encontro de Jean Oliveira e Márcia Oliveira em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 08h50

Com a força de uma mobilização que reúne compromisso, união e propósito, o candidato a deputado estadual, Jean Oliveira, que busca a reeleição, juntamente com a candidata a deputada federal, Márcia Oliveira, realizaram uma reunião de campanha na noite de sábado (19), em Rolim de Moura. Diante de apoiadores, os candidatos reafirmaram o compromisso com o desenvolvimento de Rondônia e com a construção de um estado cada vez mais forte, próspero e preparado para o futuro.

Diante de uma grande presença de apoiadores, os candidatos reafirmaram o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento de Rondônia e pela construção de um estado cada vez mais forte, próspero e preparado para os desafios do futuro.

Durante o encontro, Jean Oliveira destacou a importância da união neste momento da campanha e convocou seus apoiadores a ampliarem a mobilização em torno das candidaturas.

RECURSOS

Jean Oliveira também ressaltou o trabalho já realizado em Rolim de Moura, onde, mais de R$ 40 milhões em investimentos foram destinados ao município. Ele afirmou que a eleição de Márcia Oliveira para a Câmara Federal permitirá fortalecer essa parceria e ampliar a busca por recursos para Rolim de Moura e para os demais municípios de Rondônia.

Márcia Oliveira reafirmou seu compromisso com a população e destacou a importância de atuar em parceria com Jean Oliveira para ampliar os investimentos e fortalecer as ações voltadas ao desenvolvimento de Rolim de Moura e de todo o estado.

Presente à reunião, prefeito de Novo Horizonte do Oeste também declarou apoio às candidaturas de Jean Oliveira e Márcia Oliveira. Em sua fala, destacou os investimentos já destinados pelo deputado ao município, que, segundo ele, ultrapassam R$ 10 milhões.

O ex-vereador Claudinho da Cascalheira também esteve presente e ressaltou os investimentos realizados por Jean Oliveira em Rolim de Moura. Ele manifestou apoio à continuidade do mandato do deputado estadual e à candidatura de Márcia Oliveira à Câmara Federal.

O encontro foi marcado pela presença de apoiadores, lideranças políticas e representantes da comunidade, que acompanharam os pronunciamentos e os compromissos apresentados pelos candidatos. A reunião reforçou a mobilização em torno de propostas voltadas ao desenvolvimento de Rolim de Moura e dos demais municípios de Rondônia.