Saúde de Guajará-Mirim recebe mais de R$ 1,3 milhão em equipamentos e materiais

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 08h59

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), está fortalecendo a estrutura da rede municipal de Saúde com novos investimentos destinados à aquisição de equipamentos e materiais para unidades de atendimento do município.

Ao todo, são R$ 1,352 milhão em recursos, viabilizados por meio de emendas parlamentares, que serão aplicados na melhoria da estrutura e na ampliação das condições de atendimento à população.

Para o Centro Especializado em Reabilitação (CER) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), foram destinados R$ 420 mil para a aquisição de equipamentos e materiais, especialmente voltados aos atendimentos de fisioterapia. Os investimentos contribuem para oferecer melhores condições aos profissionais e pacientes, fortalecendo o processo de recuperação e a continuidade dos tratamentos realizados pelas unidades.

Já o Hospital Regional Perpétuo Socorro receberá R$ 932 mil em equipamentos e materiais para reforçar sua estrutura hospitalar. Entre os itens estão camas elétricas para a Sala Vermelha, aparelhos para aferição de pressão arterial, cadeiras de rodas, balanças, computadores, centrais de ar-condicionado, além de outros equipamentos necessários ao funcionamento da unidade.

Os investimentos representam um importante reforço para a rede municipal de Saúde, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais e contribuindo para a qualificação dos serviços ofertados à população de Guajará-Mirim.

A Prefeitura segue trabalhando para fortalecer a estrutura da Saúde, buscando investimentos e melhorias que contribuam para um atendimento cada vez mais adequado às necessidades da população.