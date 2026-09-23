Abertas as inscrições para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e de Residência em Enfermagem Obstétrica
Por Assessoria
Publicada em 23/09/2026 às 08h41
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Estão abertas as inscrições para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e de Residência em Enfermagem Obstétrica, com vagas para atuação em Pimenta Bueno.

Bolsa mensal: R$ 4.106,09

Vagas disponíveis:
Enfermagem – 04 vagas
Odontologia – 02 vagas
Educação Física – 02 vagas
Psicologia – 02 vagas
Nutrição – 02 vagas
Serviço Social – 02 vagas
Fisioterapia – 04 vagas
Enfermagem Obstétrica – 03 vagas

Inscrições: 11/09 a 20/10/2026
Prova: 22/11/2026, no período da tarde
Inscrições: pelo site da Fundatec

Acessar o site da Fundatec e realizar a inscrição:  https://www.fundatec.org.br/portal/concursos/index_concursos.php?concurso=1112

Residência em Saúde: formação, qualificação e experiência profissional em Pimenta Bueno.

Geral PIMENTA BUENO
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