Estão abertas as inscrições para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e de Residência em Enfermagem Obstétrica, com vagas para atuação em Pimenta Bueno.
Bolsa mensal: R$ 4.106,09
Vagas disponíveis:
Enfermagem – 04 vagas
Odontologia – 02 vagas
Educação Física – 02 vagas
Psicologia – 02 vagas
Nutrição – 02 vagas
Serviço Social – 02 vagas
Fisioterapia – 04 vagas
Enfermagem Obstétrica – 03 vagas
Inscrições: 11/09 a 20/10/2026
Prova: 22/11/2026, no período da tarde
Inscrições: pelo site da Fundatec
Acessar o site da Fundatec e realizar a inscrição: https://www.fundatec.org.br/portal/concursos/index_concursos.php?concurso=1112
Residência em Saúde: formação, qualificação e experiência profissional em Pimenta Bueno.
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