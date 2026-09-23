Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 08h41

Estão abertas as inscrições para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e de Residência em Enfermagem Obstétrica, com vagas para atuação em Pimenta Bueno.

Bolsa mensal: R$ 4.106,09

Vagas disponíveis:

Enfermagem – 04 vagas

Odontologia – 02 vagas

Educação Física – 02 vagas

Psicologia – 02 vagas

Nutrição – 02 vagas

Serviço Social – 02 vagas

Fisioterapia – 04 vagas

Enfermagem Obstétrica – 03 vagas

Inscrições: 11/09 a 20/10/2026

Prova: 22/11/2026, no período da tarde

Inscrições: pelo site da Fundatec

Acessar o site da Fundatec e realizar a inscrição: https://www.fundatec.org.br/portal/concursos/index_concursos.php?concurso=1112

Residência em Saúde: formação, qualificação e experiência profissional em Pimenta Bueno.