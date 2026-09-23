Mulheres pela vida: ato reúne militantes em defesa dos direitos das mulheres e fortalece a participação política

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 08h30

Porto Velho (RO) – A mobilização de mulheres em defesa da vida, da dignidade e dos direitos femininos marcou o ato “Mulheres pela Vida”, realizado com a participação da candidata a deputada estadual Fátima Cleide. A iniciativa foi mobilizada por mulheres que atuam no movimento feminista e teve como um dos objetivos angariar assinaturas para um documento elaborado pelo Levante Feminista, que reúne propostas e reivindicações relacionadas à proteção e à valorização das mulheres.

O encontro também esteve relacionado ao movimento político das candidaturas de Luciana Oliveira, candidata ao Senado, e Acir Gurgacz, conforme identificado no material de divulgação do ato.

Mobilização feminina por direitos e políticas públicas

A participação das mulheres que militam no movimento reforça a importância da organização coletiva e da presença feminina nos debates políticos e sociais. A busca por assinaturas para o documento do Levante Feminista representa uma iniciativa de mobilização em torno de pautas que envolvem a vida das mulheres, o enfrentamento à violência e a ampliação de direitos.

Fátima Cleide, candidata a deputada estadual, participou da reunião e possui uma trajetória política associada à defesa de pautas relacionadas às mulheres. Durante sua atuação no Senado Federal, esteve envolvida em debates sobre direitos femininos e políticas de proteção social.

A reunião destacou a necessidade de manter o diálogo com as mulheres e fortalecer espaços de participação, escuta e construção de propostas que respondam às demandas apresentadas pelos movimentos feministas.

Um compromisso com a vida das mulheres

Com o tema “Escuta, diálogo e compromisso com a vida das mulheres”, o ato reafirmou a importância da mobilização social e da participação feminina na construção de políticas públicas.

A iniciativa do Levante Feminista, por meio da coleta de assinaturas, busca ampliar o apoio ao documento produzido pelo movimento, levando suas reivindicações ao debate público.

A força da mobilização feminina nasce da união, da participação e da luta por direitos.