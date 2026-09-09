O Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondônia (SINDSEF/RO) convoca os filiados listados abaixo para regularizarem pendências urgentes referentes a processos judiciais, conforme orientações do escritório Olympio Moraes Júnior & Advogados Associados.
Ação do Anuênio (Ofício nº 045/2026) – Prazo de 30 dias Foi autorizada a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) pendentes no processo 0003934-78.2004.4.01.4100. Para a liberação dos pagamentos, é obrigatório justificar divergências de nomes na Receita Federal (como alterações por casamento ou divórcio) ou habilitar os herdeiros de servidores falecidos no prazo de 30 dias.
Divergência de Nomes (Necessário Justificar):
Nome no ProcessoNome na Receita Federal
Arcelia Serra da Silva
Arcelia Serra Rodrigues
Eliza Azevedo Pedrisch
Eliza Lima Azevedo
Iolanda Borges da Silva
Iolanda Borges da Silva Fernandes
Janilde Correia Lima
Janilde Correia Lopes
Lindaura Rodrigues de Souza
Lindaura Rodrigues de Souza Gomes
Lucia Aparecida Mudrey
Lucia Aparecida Mudrey Galvao
Lucimar Moreira Rodrigues
Lucimar Moreira de Souza
Maria de Jesus Souza e Silva
Maria de Jesus Souza Franco
Servidores Falecidos (Necessário Habilitar Herdeiros): Familiares dos servidores abaixo devem procurar o sindicato para realizar a habilitação no processo:
Ademar Roque Lorenzon
Alice Januaria Fagundes
Ana Maria de Souza
Aparecida Rodrigues da Silva
Aurea Dauria Jesus
Aurea de Avila Gomes
Calos Alberto Bezerra de Araujo
Carlos Ribeiro da Silva
Carolina Batista da Silva
Eliza Laurentino Nobre
Esperendeus Ferreira Pinho
Fernando Jose de Oliveira Masina
Francisca Gomes Mariano
Francisca Lidia de Souza
Francisco Gonçalves Pordeus
Francisco Martins Serra
Francisco Navegante Ramalho
Gabriela Pereira Monteiro de Souza
Goldsmith Correa Gomes
Heleno Bernardino da Silva
Hermes Alves Ramalho
Hulda Medeiros Braga
Idonezia Gonçalves Sehenem
Ilma Cussol Lopes
Irene Bezerra da Silva
Irene Rodrigues da Costa
Izabel Assunção de Araujo Lima
Jacira Francisca Ugaldi da Silva
Jaquilina Soares Pereira
Jeronima Gomes de Proença
João Batista Alves de Amorim
João Diomedes Ribeiro Gonzaga
Joaquim Jeronimo da Silva
Jorge Antonio Rojas
Jorge Menezes de Castro
Jose Aleluia Gomes
Jose Alves de Lima
Jose Bonifacio Gomes de Oliveira
Jose Eduardo dos Santos
Judite de Sousa e Silva
Larismar Vale da Silva
Laura Oliveira Gomes
Laurentina Sales de Oliveira
Lea Lima Paiva
Ledson Leite de Souza
Lindalva Chaves da Costa
Luciano Nogueira Cavalcante
Luiza Rodrigues da Costa Boaventura
Manoel Barbosa Campos
Manoel Inacio do Nascimento
Maria Aurilia Rodrigues
Maria Bernadete Viana Monteiro
Maria da Conceicao Xavier
Maria de Fatima Magalhães
Maria do Carmo Martins Maia
Maria do Socorro Fernandes Marques
Maria Guimaraes da Silva
Maria Josepha Passos Henriques
Maria Nunes do Nascimento
Maria Odete Moreira de Sá
Maria Sena Bezerra
Maria Vitorina Pontes Menezes
Marila Gomes de Lima
Mariza de Oliveira Carvalho
Mery Ramos de Macedo
Olga Gallina
Oswaldina Torres de Lima Pires
Osvaldina Correa do Nascimento
Raimunda Celestino de Carvalho
Raimunda dos Santos Silva
Raimundo Alves Vieira
Raimundo Braga Barroso
Sandra Maria Souza Alves
Restituição de Valores dos 28,86% (Ofício nº 046/2026) A FUNASA identificou o recebimento em duplicidade do percentual de 28,86% no processo nº 0003940-70.2013.4.01.4100. Os servidores listados abaixo precisam comparecer ao sindicato para tomar ciência formal da necessidade de regularização e devolução dos valores recebidos indevidamente. O substituído tem o direito de constituir um advogado de sua livre escolha caso queira apresentar documentos, esclarecimentos ou contestar a duplicidade:
Jose de Souza (CPF: 103.128.702-72)
Wuilson Francisco de Oliveira (CPF: 509.483.002-30)
A ausência de manifestação poderá resultar em medidas processuais para a recuperação dos valores apontados pelo Juízo.
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