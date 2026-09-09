Prefeitura apresenta atualização do Plano Municipal de Coleta Seletiva em audiência pública

Por Natalino FS

Publicada em 09/09/2026 às 14h22

Na manhã desta quarta-feira (9), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), realizou, no plenário da Câmara Municipal, uma audiência pública para apresentar a revisão do Plano Municipal de Coleta Seletiva.

Durante o encontro, foram apresentados dados e informações relacionados à coleta seletiva no município, incluindo o número de bairros atendidos, o volume de materiais coletados e os principais tipos de resíduos encaminhados para reciclagem. A audiência também foi um espaço para diálogo e participação de diferentes segmentos da sociedade.

A atualização do Plano Municipal de Coleta Seletiva deve ser realizada a cada quatro anos, com a participação da população e garantia de acesso público ao documento para consulta a qualquer tempo. Nesse contexto, a audiência pública representou uma etapa importante para apresentar as atualizações e promover o alinhamento entre o poder público, entidades e a comunidade.

O presidente da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMARJI), Celso Luiz Moulaz, demonstrou otimismo com o andamento do processo e destacou a expectativa pelo início efetivo do serviço. “Estamos otimistas com o andamento desse processo. Acreditamos que o serviço deve ser efetivado nos próximos dias. O secretário da Semeia, João Luiz Barbosa, nos deu a garantia de que, nos próximos dias, a Prefeitura dará a ordem de serviço para que possamos realizar a coleta seletiva em Ji-Paraná”, afirmou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, destacou a importância da audiência para o avanço das ações relacionadas à coleta seletiva no município. “É um passo muito importante para a coleta seletiva. Hoje, estamos apresentando a atualização do Plano Municipal de Coleta Seletiva. Foi uma etapa importante e fundamental para promovermos esse alinhamento e assegurar uma gestão eficiente dos serviços oferecidos à população, contribuindo para a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade e a saúde pública. Queremos a coleta seletiva em Ji-Paraná nos próximos dias”, ressaltou.

Além da equipe técnica da Semeia, participaram da audiência cooperados da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMARJI), representantes da Polícia Militar Ambiental, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (COMDEAM) e da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

A atualização do Plano Municipal de Coleta Seletiva reforça o compromisso do município com a gestão adequada dos resíduos sólidos, a sustentabilidade ambiental e a participação da sociedade na construção de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.