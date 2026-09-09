Procurador-Geral de Justiça realiza visitas institucionais em Nova Mamoré e Guajará-Mirim

Por mp-ro

Publicada em 09/09/2026 às 14h32

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, realizou, nesta terça-feira (8/9) e quarta-feira (9/9), visitas institucionais e reuniões de trabalho nas Promotorias de Justiça de Nova Mamoré e Guajará-Mirim.

Acompanhado da chefe de gabinete, promotora de Justiça Flávia Barbosa Shimizu Mazzini, o Procurador-Geral tratou demandas locais e temas relacionados à atuação do Ministério Público de Rondônia.

Nova Mamoré

Na terça-feira, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago esteve em Nova Mamoré, onde foi recebido pelo promotor de Justiça Antônio Carlos de Siqueira Júnior.

Durante a reunião, foram debatidos assuntos relacionados à rotina da equipe do MPRO e ações voltadas ao aprimoramento das atividades desenvolvidas na unidade.

Inaugurado em outubro de 2025, o prédio da Promotoria de Justiça também abriga o Poder Judiciário e a Defensoria Pública. Na ocasião, integrantes do MPRO conversaram com a juíza Alle Sandra Adorno, que atua na Comarca.

Guajará-Mirim

Na quarta-feira, o Procurador-Geral e a chefe de gabinete estiveram na Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim, onde foram recebidos pelo promotor de Justiça Leonardo Castelo Alves.

No encontro, foram abordadas questões pertinentes à unidade e às demandas da população local que necessitam de acompanhamento ministerial.

Integração

O Procurador-Geral de Justiça ressaltou a importância do contato direto com promotores de Justiça e servidores do MPRO. Segundo Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, os encontros foram produtivos e reforçaram o compromisso da Administração Superior com o fortalecimento institucional e a integração das unidades ministeriais em Rondônia.