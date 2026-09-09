Evento na Unir resgata história dos sucanzeiros; Almir José relembra combate a endemias em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 14h18

A trajetória dos trabalhadores que enfrentaram doenças endêmicas em Rondônia nas décadas de 1970 e 1980 foi lembrada durante um evento realizado nesta terça-feira (8), na Universidade Federal de Rondônia (Unir), em Cacoal. Entre os participantes esteve Almir José, candidato a deputado federal pelo Podemos nas eleições de 2026, que relatou experiências vividas durante o período em que atuou no combate a doenças como malária e dengue.

O encontro foi idealizado pela professora Dra. Lucélia Largura do Vale Vidigal e pelo professor Dr. Ademir Luiz Vidigal. Fotografias e relatos foram utilizados para recuperar a memória dos chamados sucanzeiros ou maleiros, trabalhadores que percorriam regiões de difícil acesso durante o processo de colonização de Rondônia para executar ações de combate às endemias.

Almir José, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados com o número 2010, foi apresentado no evento como um dos trabalhadores que participaram dessas ações. Atualmente, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, Zika e chikungunya, também integram o conjunto de enfermidades enfrentadas pelas políticas de controle de endemias.

Ao relembrar uma missão realizada em Jaru, Almir relatou um episódio envolvendo uma criança com febre alta e convulsões. Segundo ele, a equipe estava alojada em uma casa cedida, sem energia elétrica, quando uma mãe chegou ao local em busca de ajuda e entregou o bebê aos trabalhadores.

Sem estrutura médica disponível naquele momento, de acordo com o relato apresentado por Almir, a equipe utilizou um banho como forma de tentar reduzir a temperatura da criança. Ele afirmou que a intervenção conseguiu evitar um desfecho mais grave.

Outro ponto abordado durante o encontro foi a exposição de trabalhadores da antiga Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) ao DDT, sigla de diclorodifeniltricloroetano. O pesticida sintético foi amplamente empregado no combate a insetos transmissores de doenças, entre elas a malária, o tifo e a febre amarela.

Conforme apresentado no evento, integrantes das equipes teriam trabalhado em contato com o produto sem conhecer integralmente seus riscos e sem os equipamentos de proteção considerados necessários. O material também relacionou essa exposição a sequelas e a mortes precoces entre antigos trabalhadores.

A programação buscou registrar a participação de homens e mulheres que atuaram nas campanhas sanitárias realizadas durante a expansão populacional de Rondônia. A expressão “exército invisível” foi utilizada para identificar esses profissionais e destacar a presença deles nas ações de saúde pública daquele período.

Na condição de candidato a deputado federal, Almir José também vinculou sua trajetória profissional à campanha eleitoral. Ele afirma que pretende representar servidores da saúde na Câmara dos Deputados e defender, em Brasília, trabalhadores ligados ao atendimento e às ações de saúde pública em Rondônia.