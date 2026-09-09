Prefeitura inicia ações do Setembro Amarelo com programação voltada à valorização da vida 

Por Assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 14h27

A Prefeitura de Vilhena inicia, neste mês, uma programação especial em alusão ao Setembro Amarelo, campanha nacional de conscientização sobre a prevenção ao suicídio e a valorização da vida. As ações serão realizadas por diferentes secretarias municipais e têm como objetivo promover informação, acolhimento, cuidado e atenção à saúde mental.

No dia 11 de setembro, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), vinculado à Secretaria Municipal de Administração (Semad), realizará uma palestra voltada aos servidores públicos municipais. Com o tema “Quem cuida de todos também merece cuidado: a arte de permanecer bem em meio à pressão”, a atividade terá início às 8h, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores.

No dia 13 de setembro, será a vez da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) promover o Treinão de Valorização da Vida, com corrida e caminhada em um percurso de 5 quilômetros. A largada está marcada para as 6h30, na Praça Nossa Senhora Aparecida.

Após o percurso, os participantes poderão aproveitar um momento de convivência com café da manhã, hidratação e psicoeducação, reforçando a importância do cuidado com a saúde mental e da valorização da vida. Para participar, é necessário confirmar presença por meio do formulário de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8nWR6A1RIzetjR421FMRuaN6pZ1rOxs3d1BlJXhKFDNSBVg/viewform.

A programação também contará com o Dia “D” do Setembro Amarelo, realizado no período noturno em diferentes Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Das 19h às 22h, as unidades receberão atendimento e palestras com a equipe e-Multi, ampliando o acesso da população a orientações e informações relacionadas à saúde mental.

Confira a programação do Dia “D” do Setembro Amarelo:

08/09 — UBS Vitalina Gentil

15/09 — UBS Industrial

17/09 — UBS Liro Hoesel

21/09 — UBS Afonso Mansur

22/09 — UBS Carlos Mazala

28/09 — UBS Leonardo Alves

29/09 — UBS Luis Valdez