Sílvia Cristina confirma que PEC 47 será votada na CCJ da Câmara hoje

Por Assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 13h30

A deputada federal Sílvia Cristina anunciou que a PEC 47, que assegura a transposição de servidores dos ex-territórios aos quadros da União, será votada nesta terça-feira (01), na Comissão de Constituição Justiça e de Cidadania (CCJ), da Câmara dos Deputados.

“Finalmente, após muita cobrança, a CCJ colocou na pauta de votações desta terça a PEC 47. Após mais de dois meses de sua admissibilidade pelo relator da matéria, Acácio Favacho, teremos a votação do relatório, cumprindo mais uma importante etapa nesse processo, que faz justiça aos milhares de servidores dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá”, disse a deputada.

Sílvia Cristina está em Brasília, atuando para que a matéria seja aprovada na CCJ, fazendo um trabalho de convencimento com os demais deputados, integrantes da Comissão. A previsão é de que os trabalhos sejam iniciados na CCJ às 13h30 (de Rondônia).

“Uma espera longa e dolorosa, mas estamos confiantes de que hoje iremos avançar e a matéria será aprovada na CCJ. Essa demora é inaceitável, mas nunca deixamos de cobrar no plenário, de pressionar a presidência da Casa e de articular para que a PEC 47 avance e faça justiça com quem se doou pelos ex-territórios”, completou a parlamentar.