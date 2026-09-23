Sem aumentar impostos, Furia quer aplicar melhor o ICMS em estradas e na produção

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 08h10

O candidato ao Governo de Rondônia Adailton Furia (PSD) defendeu, durante o debate promovido pela SIC TV na noite desta segunda-feira (21), uma aplicação mais eficiente dos recursos arrecadados pelo Estado, com investimentos em infraestrutura e medidas voltadas ao aumento da produção. Segundo ele, Rondônia não precisa ampliar a carga tributária, mas criar condições para que a atividade econômica cresça e gere mais receita.

Ao comentar a situação do ICMS, Furia afirmou que não pretende tratar a questão apenas pela redução da alíquota, mas pela forma como os recursos arrecadados são utilizados. “Quem vier aqui dizer que vai abaixar o ICMS está mentindo, até porque a lei impede essa renúncia de receita. O que nós precisamos é que essa receita seja melhor aplicada para o contribuinte”. Afirmou o candidato.

Para ele, o aumento da arrecadação deve estar associado ao crescimento da produção. “O Estado de Rondônia não precisa de mais impostos. O Estado de Rondônia precisa de um governador que ajude a aumentar a produção”, declarou.

Furia citou ainda sua experiência como prefeito como exemplo da estratégia que defende. “Não foi aumentando o imposto, eu aumentei a produção”, afirmou.

O candidato também relacionou a aplicação dos recursos estaduais à infraestrutura rodoviária. Durante o debate, citou trechos que, segundo ele, precisam ser pavimentados para melhorar a ligação entre os municípios e facilitar o deslocamento e o escoamento da produção. Entre eles estão o trecho entre o distrito de Colina Verde e Governador Jorge Teixeira; a ligação entre Cujubim e Machadinho d'Oeste; o trecho entre Nova Brasilândia d'Oeste e a BR-429; e o acesso ao distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho. "Nós precisamos, sim, avançar nos eixos de ligação entre os municípios", afirmou.

Infraestrutura como suporte à produção

A proposta apresentada por Furia no debate está relacionada às diretrizes de infraestrutura e desenvolvimento econômico previstas em seu Plano de Governo. O documento estabelece que estradas, pontes, portos e transporte regional devem contribuir para reduzir o custo de produção e ampliar a integração entre os municípios e os mercados.

Entre as medidas previstas está a criação de uma carteira pública de rodovias, pontes e acessos prioritários, com critérios técnicos para definir os investimentos. Entre os critérios estão a população atendida, o acesso a serviços essenciais, a segurança, o escoamento da produção, a integração regional e as condições atuais da infraestrutura.

O Plano de Governo também prevê ações para fortalecer cadeias produtivas, agregar valor à produção local, ampliar mercados e melhorar a competitividade das empresas rondonienses. Na área de indústria, comércio e inovação, a proposta é articular investimentos em infraestrutura, logística, armazenamento, circulação de mercadorias e conectividade para reduzir obstáculos que elevam custos e dificultam o acesso a novos mercados.

Outra diretriz do documento é articular incentivos, crédito, infraestrutura, energia e conectividade para atrair e fortalecer empreendimentos que agreguem valor à produção local. O apoio público deverá observar critérios como geração de trabalho, compras locais, regularidade e resultados para os municípios, além de transparência e responsabilidade fiscal.

“Aí, sim, você tem um recurso aplicado, você tem um imposto aplicado. E é isso que nós queremos fazer no Estado de Rondônia: aplicar verdadeiramente o recurso do nosso povo”, resumiu Furia.