PREVISÃO DO TEMPO: Porto Velho com até 37°C e possibilidade de chuva isolada em Rondônia neste domingo
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/09/2026 às 09h00
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 As temperaturas podem chegar a 37°C em Rondônia neste domingo (27), conforme previsão do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). Em algumas localidades, as mínimas previstas ficam em torno de 20°C.

Na capital, Porto Velho, os termômetros devem variar entre 25°C e 37°C. Já em Vilhena, a previsão indica mínima de 20°C e máxima de 27°C. Castanheiras também deve registrar temperaturas entre 20°C e 27°C.

Além do calor, o Estado deve ter tempo instável durante o domingo. O céu pode variar entre parcialmente nublado e períodos de sol, enquanto os ventos devem permanecer fracos.

Também há possibilidade de chuvas em áreas isoladas de Rondônia, com ocorrência de trovoadas. 

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