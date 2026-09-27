Nas ruas de Vilhena, Mariana Carvalho leva o trabalho já feito para perto do eleitor

Por Assessoria

Publicada em 27/09/2026 às 09h40

Mariana Carvalho (Republicanos) percorreu Vilhena nesta sexta-feira (25) em uma mini carreata marcada pelo contato direto com moradores. Na reta final da campanha ao Senado, a candidata tem priorizado uma mensagem simples nas ruas: apresentar o que já fez por cada região e mostrar como pretende ampliar esse trabalho em Brasília. Em Vilhena, a passagem também incluiu entrevistas e conversas sobre saúde, infraestrutura e desenvolvimento do Cone Sul.

O discurso encontra respaldo em ações do período em que Mariana foi deputada federal. Em Vilhena, ela tem destacado investimentos na saúde, incluindo participação na estruturação da UTI Neonatal, além de equipamentos, veículos, maquinários para a agricultura e recursos para infraestrutura. Para o Senado, a candidata relaciona esse legado a propostas como ampliar a saúde regionalizada, fortalecer a produção e a agroindústria e melhorar a infraestrutura que liga o Cone Sul ao restante do estado.

A estratégia da campanha é usar justamente essa proximidade para transformar o reconhecimento do trabalho anterior em novas manifestações de apoio. Mariana tem percorrido municípios com caminhadas, reuniões e encontros, apresentando resultados de seus oito anos na Câmara e compromissos para um eventual mandato no Senado. A própria campanha afirma que esse movimento tem ampliado adesões nas cidades visitadas, embora isso represente uma avaliação interna da campanha, e não uma medição independente de intenção de voto.

Depois de Vilhena, Mariana encerrou a noite em Jaru, município onde já mantém uma relação política construída ao longo dos anos e onde, segundo levantamento divulgado pela campanha, destinou mais de R$ 7 milhões durante seus mandatos federais. Neste sábado (26), o movimento chega a Porto Velho, onde Mariana volta às ruas em nova mini carreata, mantendo o corpo a corpo como uma das principais marcas desta fase final da campanha.