Samuel Costa alerta para impactos das bets, Tigrinho, cassinos e jogos online e defende combate à ludopatia em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 27/09/2026 às 09h30

O candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, afirmou que a expansão das bets, dos cassinos online, do chamado “Jogo do Tigrinho” e de outras modalidades de jogos virtuais tem provocado endividamento e prejuízos financeiros para famílias rondonienses. A declaração ocorreu durante uma reunião com lideranças da Zona Sul e Zona Leste de Porto Velho, realizada no bairro 4 de Janeiro.

Assista trecho da fala de Samuel Costa: https://www.instagram.com/reel/DdvKNtLunkl/?stkn=MTNsYng4ZWN1NHp1Mw==

Segundo Samuel Costa, os efeitos da dependência em jogos de apostas ultrapassam a questão financeira e podem provocar sofrimento psicológico e comprometer a qualidade de vida das famílias.

“A ludopatia tem feito milhares de rondonienses viverem na escassez e, em muitos casos, em situação de miséria. Isso a gente só vai vencer se tiver equipe e pessoal treinado. No nosso governo, vamos contratar psicólogos para atuar junto às equipes técnicas e fortalecer a rede de atendimento”, afirmou.

Costa também defendeu a ampliação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), em parceria com os 52 municípios de Rondônia, para ampliar o atendimento às pessoas que enfrentam transtornos e sofrimento mental.

Crítica aos jogos de aposta

Durante o encontro com lideranças da Zona Sul e Zona Leste de Porto Velho, Samuel Costa afirmou que, ainda que tardiamente, considera acertada a decisão do governo federal de suspender modalidades de jogos que, segundo ele, têm produzido efeitos prejudiciais à sociedade.

“Ainda que tardiamente, o governo federal acertou ao suspender esses jogos que trazem malefícios à sociedade em todo o território nacional. Agora é necessário que a sociedade cobre dos legisladores para que isso seja inibido de vez e para que essa medida provisória não caduque”, declarou.

O candidato afirmou ainda que o enfrentamento à ludopatia precisa envolver prevenção, fiscalização, atendimento psicológico e políticas públicas de saúde mental.

“Governar é estar a serviço do povo. Como governador, não medirei esforços para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. A ludopatia faz despertar o gatilho da expectativa, e muitos rondonienses de boa intenção acabam caindo nessas artimanhas de dinheiro fácil e rápido”, disse.

Para Samuel Costa, o Estado deve atuar de forma integrada com os municípios para oferecer acolhimento e tratamento às pessoas afetadas pelo jogo compulsivo, além de fortalecer ações de prevenção e orientação às famílias.

“Precisamos cuidar de quem sofre, mas também proteger as famílias. Não podemos permitir que a promessa de dinheiro fácil transforme a vida das pessoas em endividamento, sofrimento e perda de dignidade”, concluiu.