Homem é esfaqueado em briga por causa de mulher em bar

Por pvhnoticias.com

Publicada em 27/09/2026 às 10h00

O Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem ferido enquanto a PM faz buscas pelo autor do crime.

Um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (26), em um bar na Rua Marechal Taumaturgo, bairro Três Marias em Porto Velho. De acordo com testemunhas, a confusão teria acontecido por causa de mulher, onde a vítima foi atacada a facadas pelo suspeito que fugiu em seguida.

O Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem ferido enquanto a PM faz buscas pelo autor do crime.