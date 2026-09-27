DRACO e PRF apreendem aproximadamente 182 kg de skunk após perseguição

Por Anoticiamais

Publicada em 27/09/2026 às 09h50

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de aproximadamente 182 quilos de skunk no município de Nova Brasilândia d’Oeste, em Rondônia.

A operação teve início quando as forças de segurança tentaram abordar um veículo Ford Ka ocupado por dois indivíduos. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga, dando início a uma perseguição que se estendeu por aproximadamente 15 quilômetros.

Na tentativa de escapar da ação policial, os ocupantes abandonaram o automóvel e fugiram. As equipes realizaram buscas na região e conseguiram localizar e prender um dos envolvidos. O segundo suspeito conseguiu fugir.

Durante a vistoria no Ford Ka, os policiais encontraram diversos sacos contendo tabletes de skunk, que totalizaram aproximadamente 182 quilos do entorpecente.

A apreensão representa mais um resultado das ações integradas de combate ao tráfico de drogas desenvolvidas pelas forças de segurança em Rondônia, contribuindo para a retirada de circulação de uma quantidade expressiva de entorpecentes e para a descapitalização das organizações criminosas.

A atuação conjunta reforça a importância da cooperação institucional e da integração operacional no enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas que atuam no estado.