DRACO e PRF apreendem aproximadamente 182 kg de skunk após perseguição

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de aproximadamente 182 quilos de skunk no município de Nova Brasilândia d’Oeste, em Rondônia.
A operação teve início quando as forças de segurança tentaram abordar um veículo Ford Ka ocupado por dois indivíduos. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga, dando início a uma perseguição que se estendeu por aproximadamente 15 quilômetros.
Na tentativa de escapar da ação policial, os ocupantes abandonaram o automóvel e fugiram. As equipes realizaram buscas na região e conseguiram localizar e prender um dos envolvidos. O segundo suspeito conseguiu fugir.
Durante a vistoria no Ford Ka, os policiais encontraram diversos sacos contendo tabletes de skunk, que totalizaram aproximadamente 182 quilos do entorpecente.
A apreensão representa mais um resultado das ações integradas de combate ao tráfico de drogas desenvolvidas pelas forças de segurança em Rondônia, contribuindo para a retirada de circulação de uma quantidade expressiva de entorpecentes e para a descapitalização das organizações criminosas.
A atuação conjunta reforça a importância da cooperação institucional e da integração operacional no enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas que atuam no estado.
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