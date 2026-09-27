Maurício Carvalho destaca novos caminhos para o desenvolvimento da fronteira de Guajará-Mirim

Por Assessoria

Publicada em 27/09/2026 às 09h50

Guajará-Mirim reuniu diferentes vozes em torno de um mesmo sentimento na noite desta sexta-feira (25), o desejo de ver o município transformar suas riquezas e sua posição estratégica em mais oportunidades para quem vive na região. Em uma grande reunião ao lado do vice-prefeito Ricardo Maia, segundo suplente de Mariana Carvalho ao Senado, o deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista) conversou com apoiadores, lideranças locais e representantes de povos indígenas sobre os próximos passos para o desenvolvimento da fronteira.

Entre os principais assuntos esteve a Ponte Binacional Brasil–Bolívia, uma pauta que Maurício acompanha desde o início do mandato. Ainda em 2023, o deputado provocou o debate na Câmara dos Deputados sobre a construção da ligação entre Guajará-Mirim e Guayaramerín. O projeto avançou e hoje está na fase de elaboração dos projetos básico e executivo, após a assinatura da ordem de serviço pelo DNIT. Para Maurício, a ponte precisa ser enxergada para além da estrutura física: deve abrir novas possibilidades para o comércio, a integração entre os dois países e também para o turismo da região.

“Durante muitos anos, a gente falou sobre o potencial de Guajará-Mirim. Agora precisamos trabalhar para transformar esse potencial em oportunidade. A ponte é parte disso, mas precisamos pensar também em quem vai receber as pessoas que chegam, no nosso comércio, no turismo, na cultura e em tudo aquilo que faz desta região um lugar único. Desenvolvimento só faz sentido quando melhora a vida de quem mora aqui”, destacou Maurício.

A presença de diferentes segmentos da população durante a reunião também reforçou uma característica que o deputado defende para os próximos anos: construir as prioridades ouvindo quem vive em cada região. Em Guajará-Mirim, isso passa pela valorização da cultura local, das tradições, dos povos indígenas, das riquezas naturais e da vocação turística de uma cidade marcada pela fronteira. Ao lado de Ricardo Maia, Maurício reafirmou o compromisso de manter essa interlocução com Brasília para que o avanço da Ponte Binacional seja acompanhado por investimentos capazes de gerar emprego, renda e novas oportunidades. “Guajará-Mirim não pode ser apenas o lugar por onde as pessoas passam para atravessar uma fronteira. Quero ajudar a fazer dela um destino, um lugar onde as pessoas venham para conhecer, consumir, valorizar nossa cultura e movimentar a economia. E isso se constrói ouvindo quem conhece e vive essa realidade todos os dias”, concluiu.