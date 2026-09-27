Hildon Chaves: “Vamos valorizar mestres e alunos como nenhum governador jamais fez por Rondônia”

Por Assessoria

Publicada em 27/09/2026 às 09h10

O ex-prefeito de Porto Velho e candidato ao Governo do Estado (Federação União Progressistas), Hildon Chaves, promete realizar em Rondônia “a maior revolução já feita na educação em todos os 44 anos de história do nosso Estado”.

Como prefeito da capital, Hildon Chaves reformou e climatizou dezenas de escolas, comprou uma frota com mais de 160 ônibus para o transporte dos estudantes, criou programas inéditos de formação em mestrado e doutorado para os professores da rede pública e tirou a alfabetização infantil de Porto Velho, que estava em último lugar entre as capitais, e colocou no ranking das cinco melhores do país. A gestão de Hildon Chaves na educação de Porto Velho foi reconhecida nacionalmente e recebeu o “Selo Ouro de Alfabetização” do MEC.

“Se existe uma contribuição da qual posso me orgulhar em Porto Velho foi, sem sombra de dúvidas, na educação das nossas crianças”, confirma o ex-prefeito. “Não aprendi a valorizar a educação na prefeitura da capital, fui empresário no ramo educacional, junto com minha esposa Ieda Chaves, por mais de duas décadas”, relembra Hildon, que criou e comandou uma das maiores instituições particulares de ensino do Estado.

Nos oito anos de sua administração, Hildon estimulou alunos e professores com ações feitas na prática. Com Hildon Chaves, os professores da capital tiveram acesso na prática a uma política de formação continuada, instituída por lei própria, possibilitando formação em mestrado e doutorado stricto sensu. Já o programa de formação de professores alfabetizadores promoveu um grande salto de qualidade – de 30% de alunos alfabetizados no 3° ano do ensino fundamental, para 95% de alfabetizados na idade certa em seu último ano de mandato, em 2024.

NA PRÁTICA

Hildon fez entregas na prática, que impactaram a vida dos alunos e elevaram a auto-estima dentro da sala de aula. Durante sua gestão, todos os 44 mil alunos da rede pública municipal receberam kits com tênis, mochilas, uniformes e materiais escolares como caderno, agenda, lápis de cor, jogos pedagógicos, canetinhas coloridas, lápis, borracha, apontador, cola, calculadora etc. Também investiu na melhoria da infraestrutura e climatização das escolas e na aquisição de parques infantis e brinquedos pedagógicos.

A alimentação escolar foi outro capítulo à parte e que mereceu destaque especial. A partir do fortalecimento do programa anterior, Hildon ampliou em quase 400% os recursos per capita destinados para a alimentação dos alunos. O resultado alcançado foi o reconhecimento, por parte do governo federal, como a melhor alimentação escolar do país. Hildon priorizou a compra diretamente dos agricultores familiares - dos 30% obrigatórios por lei, para 80% das compras feitas, sem intermediários.

Com o programa “Trilhos da Infância”, criado para melhorar a Educação Infantil, Hildon atuou em várias frentes. O ex-prefeito conseguiu zerar a fila de espera por uma vaga na chamada escolar, por meio do credenciamento de escolas particulares para os alunos remanescentes. O ex-prefeito também criou programas voltados para a saúde escolar: na área de oftalmologia, realizando consultas e entregando óculos para as crianças; na saúde bucal, com a entrega de oito consultórios odontológicos dentro das escolas; e nas ações de prevenção, entregando kits de higiene bucal com escova e creme dental;

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Hildon também multiplicou por quatro o número de matrículas dos estudantes da educação especial e dobrou os atendimentos desse público, de 1.200 para 2.500 alunos, fortalecendo a equipe itinerante com fonoaudiólogos, psicólogos e demais especialistas, criando as salas de recurso para crianças com deficiência e adquirindo equipamentos, mobiliários e jogos para melhorar a educação inclusiva.

O ex-prefeito também ofertou formação específica, em parceria com a UNIR, aos profissionais que atuam na educação especial e promoveu um amplo concurso público, algo que não era feito na capital há 10 anos. No período de 2019 a 2023, foram contratados 700 profissionais, incluindo professores, merendeiras, agentes de limpeza escolar, supervisores, orientadores e monitores de ensino específicos para a educação especial.