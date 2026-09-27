Ieda Chaves fecha o projeto

Por Assessoria

Publicada em 27/09/2026 às 09h30

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), candidata à reeleição (44.123), fechou nesta quinta-feira (24) mais uma jornada do projeto "Pé na Estrada", que levou a parlamentar à comunidade de Vila da Penha, a Nova Mamoré e a Guajará-Mirim. Foram três paradas em um único dia, todas com o mesmo formato que tem marcado a campanha: caminhar de porta em porta, ouvir moradores e anotar demandas que, segundo a candidata, "seguem vivas" depois que a comitiva vai embora.

Em Vila da Penha, a conversa foi com quem vive do campo. A comunidade, formada por famílias que movimentam a agricultura familiar, colocou na pauta o que a deputada classificou como a espinha dorsal da região: estradas em condições de garantir o escoamento da produção e o acesso à escola e ao trabalho. "São famílias que acordam cedo, movimentam a agricultura familiar e dependem das estradas para trabalhar, estudar e seguir a vida", descreveu a parlamentar, que percorreu o povoado conversando com moradores e apresentando as propostas do mandato.

Em Nova Mamoré, o clima foi de adesão. A candidata disse sair da cidade com a sensação de dever cumprido pelo que chamou de encontro direto com a população. "Quero que cada morador conheça meu trabalho, avalie minhas propostas e faça sua escolha com informação e consciência", afirmou. "Nova Mamoré merece atenção, diálogo e compromisso de quem pretende representá-la", completou.

A noite terminou em Guajará-Mirim, no bairro Tamandaré, onde a agenda reuniu a coordenação do Boi Flor do Campo, apoiadores do vereador Sérgio Bouez, representantes da pesca, lideranças e moradores. Entre um abraço e outro, a deputada avaliou o dia. "Foi uma noite especial, daquelas que mostram o quanto vale a pena estar perto das pessoas, ouvir, reencontrar amigos e conhecer novas histórias", declarou.

Capital

O Pé na Estrada ganhou corpo nas últimas semanas e já passou por cidades de Norte a Sul de Rondônia. "Seguimos no Pé na Estrada, levando nossa mensagem a cada canto do estado", encerrou Ieda Chaves, que segue com agendas pela capital nos próximos dias.