Prefeitura autoriza pavimentação asfáltica da Avenida Morumbi 

Por Assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 14h47

A Prefeitura de Rolim de Moura autorizou, nesta quarta-feira, 9 de setembro, o início de uma nova obra de pavimentação asfáltica na Avenida Morumbi, contemplando a região dos bairros Jequitibá, Planalto e Cidade Alta.

A autorização foi formalizada por meio da assinatura da Ordem de Serviço, realizada no gabinete da Prefeitura. A obra representa mais um investimento em infraestrutura urbana e deverá contribuir para melhorar as condições de trafegabilidade e mobilidade entre diferentes regiões do município.

O investimento previsto é de R$ 1.780.000,00 (um milhão, setecentos e oitenta mil reais), com recursos vinculados ao Plano de Ação nº 09032026-097288/2026 e execução prevista no Contrato nº 096/2026.

A empresa responsável pela execução dos serviços será a Madecon Engenharia e Participações Ltda., com prazo estabelecido de 90 dias para realização da obra.

A pavimentação da Avenida Morumbi deverá proporcionar melhores condições de circulação para moradores, motoristas e demais usuários da via, além de contribuir para a melhoria da infraestrutura urbana e para a integração entre os bairros atendidos.

A Ordem de Serviço marca o início da etapa de execução dos trabalhos, após a conclusão dos procedimentos administrativos necessários para a contratação da obra.