Comitê Intersetorial da Busca Ativa Escolar fortalece articulação da rede de proteção em Pimenta Bue

O município de Pimenta Bueno realizou uma reunião do Comitê Intersetorial da Busca Ativa Escolar (BAE), reunindo representantes de diferentes setores da rede de proteção para promover o diálogo, o alinhamento de ações e a construção coletiva de estratégias voltadas à garantia do direito à educação.
Durante a reunião, foi apresentada a Instrução Normativa SEMED nº 001/2026, que estabelece procedimentos, responsabilidades, fluxos e diretrizes para a articulação intersetorial da Busca Ativa Escolar no município.
A normativa representa um importante avanço para o fortalecimento das ações de prevenção, acompanhamento e enfrentamento das situações que podem levar crianças e adolescentes à infrequência ou à evasão escolar.
A proposta é consolidar uma atuação integrada entre os diferentes setores envolvidos, fortalecendo a identificação das situações de vulnerabilidade, o acompanhamento dos casos e a adoção de medidas necessárias para garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem dos estudantes na rede de ensino.
A iniciativa reforça o compromisso do município com a proteção integral de crianças e adolescentes e com a efetivação do direito à educação, por meio de uma rede cada vez mais articulada, organizada e corresponsável.
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