Comitê Intersetorial da Busca Ativa Escolar fortalece articulação da rede de proteção em Pimenta Bue

Por Assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 14h43

O município de Pimenta Bueno realizou uma reunião do Comitê Intersetorial da Busca Ativa Escolar (BAE), reunindo representantes de diferentes setores da rede de proteção para promover o diálogo, o alinhamento de ações e a construção coletiva de estratégias voltadas à garantia do direito à educação.

Durante a reunião, foi apresentada a Instrução Normativa SEMED nº 001/2026, que estabelece procedimentos, responsabilidades, fluxos e diretrizes para a articulação intersetorial da Busca Ativa Escolar no município.

A normativa representa um importante avanço para o fortalecimento das ações de prevenção, acompanhamento e enfrentamento das situações que podem levar crianças e adolescentes à infrequência ou à evasão escolar.

A proposta é consolidar uma atuação integrada entre os diferentes setores envolvidos, fortalecendo a identificação das situações de vulnerabilidade, o acompanhamento dos casos e a adoção de medidas necessárias para garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem dos estudantes na rede de ensino.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a proteção integral de crianças e adolescentes e com a efetivação do direito à educação, por meio de uma rede cada vez mais articulada, organizada e corresponsável.