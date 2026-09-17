“Povo reconhece quem faz e abraçou a nossa candidatura ao Senado ”, diz Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 17/09/2026 às 13h40

A campanha de Sílvia Cristina ao Senado cresce em todas as regiões de Rondônia e ela afirmou que isso é fruto do trabalho que realizou, como deputada federal, com entregas e ações que beneficiam a população.

“O povo reconhece quem faz, quem trabalha e tem entregas. Não tem mais espaço pra aventureiros e nem promessas vazias. Por isso, nossa campanha não para de crescer, na capital e em todo o interior. É gente manifestando apoio, muitos pedidos de reuniões com a população, que não damos conta de atender. É maravilhoso como temos sido acolhida!”, afirmou Sílvia.

“Tenho trabalho prestado, tenho entregas e serviço feitos, que beneficiam a população e o povo reconhece quem faz. Por isso, nosso nome está crescendo em todos os cantos e a capital está abraçando a nossa candidatura de uma forma que só posso agradecer a todos que estão manifestando apoio ao nosso nome”, acrescentou.