Avante tem nominata expressiva a deputado estadual; PSD, Podemos e UB-PP também estão estruturados, são mais de 200 candidatos

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/09/2026 às 14h10

Contabilidade – Impressionante como um dos assuntos mais comentados nas rodas políticas está relacionado aos futuros blocos de políticos, que concorrem como nomes a deputado estadual. São várias as federações e coligações compostas de políticos expressivos, parte deles com mandatos, que fazem parte dos grupos que comporão a próxima legislatura da Assembleia Legislativa, para os próximos 4 anos, com início a partir de janeiro de 2027. Temos em torno de 250 candidatos às 24 cadeiras no Parlamento Estadual e, podemos adiantar, que a busca pelas vagas será das mais difíceis. Também é necessário considerar, que em todas as eleições aparecem dois ou três nomes que não estavam entre os favoritos que conseguem se eleger, como outros considerados eleitos que acabam ficando pelo meio do caminho. Por isso a política é fascinante e não permite a frase de “já ganhou”.

Avante – O partido tem uma nominata das mais significativas na disputa de vagas para a Assembleia Legislativa (Ale). Além do deputado Marcelo Cruz, que recebeu 18.798 votos em 2022, sendo o 7º mais bem votado, que encabeça a lista de candidatos. Estão no grupo os vereadores de Porto Velho, Marcos Combate, Jeovane Ibiza, Breno Mendes e Zé Paroca, na disputa das 24 cadeiras do Legislativo Estadual. Outro nome expressivo, o de Hermínio Coelho, que já foi vereador em Porto Velho, deputado estadual e presidente da Ale-RO, político de enorme trânsito junto ao funcionalismo público, que consta da extensa lista do Avante, que é presidido em Rondônia pelo ex-deputado estadual, Jair Montes, que também é candidato. Pela nominata, que também tem ex-vereadores de Porto Velho e do interior existe expectativa de eleger no mínimo quatro deputados.

PSD – Nominata de candidatos considerados bons de voto é a do PSD, partido presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha, que tem o deputado estadual mais bem votado (25,603 votos) nas eleições de 2022, Laerte Gomes, de Ji-Paraná. Também está na relação de candidatos o deputado Cássio Góes, de Cacoal, mais de 17 mil votos em 2022, nono em número de votos. e o colega Eyder Brasil, que foi eleito pelo PL, mas se filiou dentro do prazo legal ao PSD. O partido também tem o os vereadores Everaldo Fogaça (Porto Velho), Lucas Maciel (Pimenta Bueno), Edimar Kapiche (Cacoal). Na relação dede candidatos pelo partido consta o ex-deputado estadual Jesuíno Boabaid, e a ex-prefeita de Guajará-Mirim, Raissa Bento. São nomes já identificados com o eleitorado, e que reúnem chances de conseguir cadeiras na futura composição da Ale-RO. Isso sinaliza, que os 21 deputados, que concorrem à reeleição não terão tarefa das mais fáceis, a de conseguir um novo mandato. Quem viver verá...

Podemos – Presidido no Estado pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, o Podemos poderá surpreender na composição da futura Ale-RO. Um dos nomes considerados favoritos para se eleger é do ex-secretário municipal, Paulo Moraes, irmão de Leo, filho do saudoso ex-diretor do Detran-RO, ex-vereador, ex-presidente da câmara de Porto Velho e ex-deputado estadual, delegado Paulo Moraes. O grupo também tem os vereadores de Ariquemes, Rafaela do Batista e João Mendes; Darci Kischener, vice-prefeito de Espigão do Oeste. A relação é maior e tem os ex-vereadores de Porto Velho, Edwilson Negreiros e Jurandir Bengala, que já disputaram eleições com sucesso, missão que não é das mais fáceis na capital, onde temos mais de 350 mil eleitores em condições de voto e 14 distritos sendo vários com infraestrutura de municípios.

UB-PP – Com uma nominata menor, mas com nomes já conhecidos na política regional, a junção entre o União Brasil e Progressistas tem uma nominata considerada de relevância para os mais atentos observadores da política regional. Os deputados Ismael Crispin, terceiro mais bem votado em 2022 com 23.417 votos e Yeda Chaves, segunda em votação (24.667) no mesmo ano, estão no topo da federação, que tem também Noeli Deiró, esposa do deputado Cirone Deiró, que é candidato a vice-governador na chapa com Hildon Chaves (UB), e o ex-prefeito de Mirante da Serra, Evaldo Duarte, que tem amplo trânsito na região. É uma união com condições reais de eleger dois deputados e enormes chances de conseguir mais uma vaga, dependendo do quociente eleitoral (soma de votos) dos partidos na somatória dos votos.



Respigo

Como estamos se aproximando das eleições gerais e o gargalo a cada dia mais apertado, na coluna de hoje e nas próximas, o leitor tem uma visão subjetiva, mas bem próxima do que poderá ocorrer em 4 de outubro. A busca de cadeiras na Ale-RO, que promete ser das mais concorridas e, inclusive o nível de boa parte de os candidatos, garantia de a expectativa se tornar realidade +++ Até o final de semana a Phoenix, instituto especializado em pesquisas estará divulgando um novo trabalho sobre as eleições gerais em Rondônia. Segundo o diretor do Phoenix, o experiente Juvenil Coelho, o resultado já será possível ter uma noção mais próxima do que poderá ocorrer no dia 4 de outubro +++ Se depender de trabalho e dedicação na campanha política uma das duas vagas ao Senado deverá ser ocupada pelo ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado. Além do árduo trabalho em Porto Velho e nas demais cidades do interior, Acir destaca o resultado das emendas asseguradas durante o período em que passou pelo Senado, quando assegurou recursos federais para Rondônia, e da sua passagem como prefeito de Ji-Paraná +++ O jogo entre o Flamengo e Independiente Del Valle, hoje (17), às 20h30 no Maracanã concentra as atenções na área esportiva. O jogo é válido pelas quartas-de-final da Copa Libertadores e o Flamengo pode empatar ou perder por um gol de diferença, que garante a classificação, porque venceu (0x2) a primeira partida.