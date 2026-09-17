Fátima Cleide destaca atuação na educação durante campanha a deputada estadual em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 17/09/2026 às 14h00

A atuação de Fátima Cleide na área educacional passou a integrar a apresentação de sua candidatura a deputada estadual pelo PT em Rondônia nas eleições de 2026. O material divulgado associa a trajetória da ex-senadora à defesa dos profissionais que trabalham nas escolas e menciona iniciativas desenvolvidas durante sua passagem pelo Senado Federal. A candidatura de Fátima Cleide ao cargo de deputada estadual consta nos dados das eleições de 2026.

Entre os pontos destacados está a participação nas discussões relacionadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Durante o período em que exerceu mandato no Senado, Fátima Cleide participou da tramitação da regulamentação do fundo, tema discutido pelo Congresso Nacional em 2007.

Outra iniciativa apresentada como parte desse histórico é o projeto que resultou na Lei 12.014/2009, responsável por alterar a legislação educacional para incluir outras categorias entre os profissionais da educação básica. A proposta teve origem no PLS 507/2003, apresentado por Fátima Cleide, e alcançava trabalhadores que exercem funções em áreas como secretarias, cantinas e bibliotecas escolares.

O material também relaciona a atuação da então senadora à defesa do Piso Salarial Nacional do Magistério, da valorização das carreiras e da reserva de parte da jornada para atividades realizadas fora da sala de aula. Fátima apresentou, em 2008, proposta relacionada ao tempo destinado a estudo, planejamento e avaliação pelos profissionais do magistério.

Antes da passagem pelo Senado, a trajetória de Fátima Cleide já estava vinculada à educação e à organização sindical da categoria. Professora, ela ocupou a Secretaria-Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia, o Sintero, entre 1991 e 1996, e atuou na área de assuntos legislativos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, entre 1995 e 1997.

A campanha utiliza esse histórico para destacar não apenas professores, mas também técnicos, merendeiras, secretários, bibliotecários e equipes de apoio entre os trabalhadores responsáveis pelo funcionamento cotidiano das unidades escolares. A mensagem apresentada no material é sintetizada pela frase “Rondônia é Fátima”, empregada na divulgação da candidatura.

Em outra manifestação incluída na publicação, Fátima Cleide informou ter recebido, em Ariquemes, o apoio de Rosely à candidatura. A candidata agradeceu a manifestação e afirmou que o apoio passa a integrar sua caminhada eleitoral em Rondônia.