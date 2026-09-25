PM detém jovem suspeito de agredir a mãe e tentar invadir a casa dela

Por O Minuto Notícia

Publicada em 25/09/2026 às 14h20

Um jovem suspeito de agredir a própria mãe foi detido pela Polícia Militar durante a noite, na Avenida 7 de Setembro, em Cacoal. Equipes da Rádio Patrulha e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) atenderam à ocorrência após ele retornar à residência da mulher e tentar entrar no imóvel. As informações são da TV Suruí Cacoal.

Segundo informações da Polícia Militar repassadas à reportagem, as agressões ocorreram pela manhã e deixaram a vítima com diversos hematomas no rosto. O suspeito não mora com a mãe.

Ainda conforme o relato policial, o jovem voltou ao endereço no período noturno. As equipes intervieram, imobilizaram o suspeito e o colocaram no compartimento de segurança da viatura. A movimentação policial chamou a atenção de quem passava pela avenida.

O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cacoal, onde a ocorrência foi registrada. As circunstâncias das agressões e do retorno à residência serão apuradas pela Polícia Civil.