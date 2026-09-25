Zelensky diz que Trump autorizou produção de mísseis Patriot na Ucrânia

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 25/09/2026 às 15h16

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira que Donald Trump autorizou a concessão de licenças para que o país produza mísseis interceptadores do sistema de defesa aérea Patriot.

"Durante nossa última reunião, o presidente Trump confirmou para mim que, sim, havia tomado uma decisão final: a Ucrânia receberá licenças para a produção de mísseis Patriot", declarou Zelensky em uma mensagem de voz enviada a jornalistas.

Os dois presidentes se reuniram nesta semana em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU.

O Patriot é um dos sistemas de defesa aérea de médio e longo alcance mais avançados do mundo e tem papel central na proteção da Ucrânia contra ataques russos com mísseis balísticos.

A guerra na Ucrânia e outros conflitos aumentaram significativamente a demanda mundial pelos interceptadores do sistema, pressionando os estoques disponíveis. A produção já começou a ser descentralizada em outros países, como a Alemanha.

Produção pode levar mais de um ano

Zelensky afirmou nesta semana que o início da fabricação dos mísseis na Ucrânia poderá levar entre um ano e um ano e meio.

As negociações sobre uma licença americana já vinham acontecendo há meses. Em julho, Zelensky afirmou que havia discutido pessoalmente o assunto com Trump.

O governo ucraniano sustenta que ampliar a produção local é fundamental para garantir uma oferta mais constante de interceptadores, sobretudo diante do aumento dos ataques russos com mísseis balísticos.

Embora as forças ucranianas consigam derrubar grande parte dos drones e mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia, os projéteis balísticos são mais rápidos e difíceis de interceptar.

Segundo Kiev, os interceptadores PAC-3 utilizados pelo Patriot são essenciais para a defesa das principais cidades do país.

O anúncio feito por Zelensky ainda depende da implementação prática dos acordos entre Washington e Kiev. Até o momento, o governo americano não divulgou publicamente detalhes sobre os termos ou o cronograma para a eventual produção dos mísseis em território ucraniano.