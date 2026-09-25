Ana Maria Braga anuncia saída do Mais Você:
Por IG
Publicada em 25/09/2026 às 15h27
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Ana Maria Braga  anunciou que ficará 45 dias afastada do Mais Você para se dedicar às gravações da segunda temporada de "Chef de Alto Nível". Durante o programa desta sexta-feira (25), a apresentadora contou a novidade ao conversar com Louro Mané e explicou que deixará temporariamente a atração da TV Globo a partir da próxima segunda (28).

“Lourinho, tenho que te contar uma coisa muito boa. Está chegando a hora do Chef de Alto Nível!”, avisou Ana Maria. Em seguida, ela revelou que ficará longe do matinal durante o período de produção do reality.

“A partir da semana que vem eu vou estar fora por 45 dias para gravações, por bons motivos. Segunda temporada, o reality saboroso Chef de Alto Nível”, afirmou.

Reality terá 24 participantes

A nova temporada reunirá 24 competidores, que terão talento, criatividade e técnica avaliados em três cozinhas com diferentes níveis de estrutura e recursos. Os participantes serão orientados pelos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto ao longo da disputa.

O vencedor receberá o título de campeão do "Chef de Alto Nível" e um prêmio de R$ 500 mil. A estreia da nova temporada está marcada para 13 de outubro, no horário nobre da Globo, após a novela "Quem Ama Cuida".

Chef de Alto Nível

"Mais Você" terá esquenta do reality

Antes da estreia, o público terá a oportunidade de conhecer os concorrentes por meio do próprio Mais Você. Ana Maria explicou que o programa vai mostrar parte da preparação para a competição e os bastidores da seleção dos 24 participantes.

“O nosso Chef de Alto Nível desse ano começa aqui no Mais Você. Nós vamos mostrar como o time chegou aos 24 concorrentes, vamos mostrar os bastidores. O esquenta começa desse jeito”, revelou.

Os participantes serão apresentados de três em três durante os próximos programas. Além de contar suas trajetórias, eles também vão compartilhar dicas de cozinha com o público.

“Aí você já vai saber o desempenho, como eles são, quem é a família deles, o que eles pensam. Cada um deles vai dar uma dica. Eles já estão classificados, então eles vão escolher dicas para dar de presente para vocês, e para mim também, já que vão ter dicas que eu eventualmente não conhecia”, explicou Ana Maria.

Segundo a apresentadora, a dinâmica também permitirá que os telespectadores conheçam melhor os competidores antes do início da disputa e comecem a escolher quem pretendem acompanhar ao longo da temporada. “São dicas imperdíveis da cozinha, e você começar a escolher para quem você vai torcer”, concluiu.

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