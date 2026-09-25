Rússia não está se preparando para uma guerra com a Europa, diz Putin

Por G1

Publicada em 25/09/2026 às 15h12

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (25) que "não está se preparando para qualquer tipo de hostilidade com a Europa".

A declaração ocorre dois dias depois que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou Putin de pretender ampliar a guerra para outros países europeus, incluindo territórios da Otan, em seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo o presidente russo, seu governo estava pronto para retomar as negociações de paz com a Ucrânia após as eleições legislativas do país - onde o partido governista conquistou ampla maioria no Parlamento -, mas abortou os planos após mais ataques ucranianos.

"Kiev iniciou ataques à infraestrutura civil. Agora deve enfrentar as consequências. Todas as propostas para uma solução pacífica estão sobre a mesa, mas a Rússia ainda precisa considerar o que é do seu melhor interesse", declarou Putin, que disse saudar as negociações entre EUA e China.

O presidente russo Vladimir Putin discursa no 12º Fórum Internacional das Culturas Unidas de São Petersburgo, na Rússia — Foto: REUTERS/Anastasia Barashkova

Ucrânia acusou a Rússia de usar soldados de 47 países na guerra

Segundo Zelensky, governos europeus receberam informações de inteligência sobre possíveis intenções russas.

“Há semanas, os europeus alertam que a Rússia pode ir mais longe na Europa, até mesmo em território da Otan”, afirmou o presidente de Ucrânia, acrescentando que os líderes europeus têm informações sobre as intenções russas.

Zelensky também afirmou que a Rússia utiliza cidadãos de outros países no conflito. Segundo ele, há pessoas de 47 países envolvidas na guerra ao lado das forças russas. Algumas das nações mencionadas foram:

Gana

Nepal

Tadjiquistão

Índia

Iêmen

Quênia

Zimbábue

Cuba

Belarus

Sudão

África do Sul

Zelensky afirmou ainda que alguns estrangeiros chegam à Rússia por meio de "enganos e artimanhas" e acabam enviados para o campo de batalha.

“Quero falar diretamente a todos os representantes desses 47 países. Vocês sabem o que a Rússia está fazendo com seu povo. São seus cidadãos. Cuidem deles e não permitam que acabem em outra frente. Não deixem Putin arrastá-los para esta guerra”, disse.