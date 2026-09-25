Espigão do Oeste homologa mais de R$ 10 milhões para transporte escolar

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 25/09/2026 às 14h50

A Prefeitura de Espigão do Oeste homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 045/2026, destinado à contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar no município.

As propostas vencedoras de cinco empresas somam R$ 10.012.545,90.

Conforme o procedimento, a contratação está relacionada à prestação dos serviços de transporte escolar durante 210 dias letivos, garantindo o deslocamento dos estudantes atendidos pela rede.

O ato de homologação é datado de 10 de setembro de 2026 e foi publicado no Diário Oficial em 21 de setembro.

Após a homologação, o procedimento deve seguir para as etapas de empenho e formalização dos respectivos contratos.

A publicação da homologação, portanto, não significa que os mais de R$ 10 milhões já tenham sido pagos às empresas, nem comprova, isoladamente, o início da execução dos novos contratos.

O valor expressivo do procedimento e a importância do transporte escolar para estudantes, principalmente aqueles que dependem diariamente das rotas disponibilizadas pelo poder público, colocam a contratação entre os principais atos administrativos recentes do município.

A execução dos contratos e os pagamentos realizados às empresas poderão ser acompanhados posteriormente por meio dos atos oficiais e instrumentos de transparência da administração municipal.