PF prende homem por uso de documento falso em Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 11/09/2026 às 13h40

Porto Velho/RO. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (10/9), um homem suspeito de utilizar documentação falsa para obter identificação civil brasileira e solicitar passaporte nacional, em Porto Velho.

A ocorrência foi identificada durante atendimento na Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia. O homem compareceu à unidade para retirar um passaporte brasileiro e apresentou carteira de identidade cuja documentação de origem apresentava indícios de falsificação.

Durante as diligências, a Polícia Federal constatou que a certidão de nascimento utilizada para a emissão da carteira de identidade não correspondia a registro existente no cartório responsável.

Com base na certidão fraudulenta, o investigado teria obtido uma carteira de identidade brasileira e, posteriormente, requerido a emissão de passaporte comum brasileiro.

Diante da constatação do uso de documento falso, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos legais. Na Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, foi lavrado auto de prisão em flagrante.