PF e Ibama combatem extração ilegal de minério em terra indígena

Por PF/RO

Publicada em 11/09/2026 às 09h00

Vilhena/RO. Nos dias 9 e 10/9, a Polícia Federal realizou, em ação integrada com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), operação de combate à extração ilegal de minério nas Terras Indígenas Roosevelt e Parque do Aripuanã, localizadas no município de Espigão D’oeste/RO.

Com base em imagens de satélite, foram identificados pontos de exploração ilegal de recursos naturais no interior das áreas indígenas, em desacordo com a legislação ambiental vigente, motivando o deslocamento das equipes ao local.

Durante a ação, foram inutilizados uma escavadeira hidráulica, cinco motores estacionários, uma motocicleta, dois geradores e dois acampamentos utilizados na atividade ilícita, todos localizados irregularmente dentro da terra indígena.