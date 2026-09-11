Campanhas em Rondônia já receberam mais de R$ 100 milhões; veja quem mais arrecadou e quem mais gastou

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/09/2026 às 09h20

As campanhas eleitorais em Rondônia já arrecadaram mais de R$ 100 milhões para a disputa de 2026. Até o fechamento desta matéria, as campanhas eleitorais em Rondônia somavam R$ 106.554.234,75 em receitas declaradas, conforme dados públicos da Justiça Eleitoral reunidos pelo Rondônia Dinâmica.

O dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) responde pela maior parte desse volume. São R$ 95.423.724,16 provenientes do chamado Fundão Eleitoral, cerca de 89,6% de todo o valor arrecadado no Estado.

A participação das demais fontes é significativamente menor. As doações de pessoas físicas somam R$ 5.478.693,34, enquanto R$ 2.298.953,16 foram declarados como recursos próprios dos candidatos.

O Fundo Partidário aparece com outros R$ 2.910.425,67. Há ainda R$ 1.937.310,69 em recursos estimáveis, categoria usada para registrar bens e serviços recebidos pelas campanhas e contabilizados na prestação de contas.

Os números mostram que, a pouco mais de três semanas do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, o financiamento eleitoral em Rondônia já movimenta cifras superiores a R$ 100 milhões, com forte concentração de recursos de origem pública.

Campanhas já contrataram mais de R$ 20 milhões em despesas

Apesar dos mais de R$ 106 milhões arrecadados, os gastos efetivamente pagos ainda representam uma parcela menor desse montante.

As campanhas declararam R$ 20.120.365,76 em despesas contratadas. Desse total, R$ 15.120.683,68 já haviam sido efetivamente pagos.

A diferença entre os dois valores ocorre porque contratos e compromissos assumidos podem ser registrados antes da quitação das despesas.

O painel também contabiliza 1.051 doadores identificados e 398 campanhas com movimentação financeira até a atualização consultada.

Entre os maiores financiadores aparece a Direção Nacional do PL, com R$ 21.289.999,90 em repasses. No ranking das campanhas que mais receberam, Adaílton Fúria aparece na primeira posição no recorte, com R$ 5.037.700 arrecadados.

Na outra ponta da movimentação financeira, entre as campanhas que mais gastaram até o momento, Ellis Regina do Sindeprof registra R$ 552.799,50 em despesas pagas.

Os dados foram identificados na base do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 00h49 desta sexta-feira (11) e podem sofrer alterações ao longo do dia conforme novas prestações de contas são apresentadas e processadas.

O Rondônia Dinâmica disponibiliza uma ferramenta para consulta das contas eleitorais, com informações sobre quanto cada campanha recebeu, origem dos recursos, maiores doadores, fornecedores, valores contratados e despesas efetivamente pagas.

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