Maurício Carvalho supera R$ 51 milhões destinados à educação e defende ampliar investimentos

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 09h15

A educação se consolidou como uma das principais áreas de atuação do deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista). Ao longo do mandato, foram R$ 51.317.311,04 destinados ao setor em Rondônia, além da atuação parlamentar em Brasília, onde Maurício presidiu a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O trabalho alcança desde a primeira infância até a formação técnica e profissional dos jovens.

Um dos maiores investimentos articulados pelo parlamentar é a construção de oito novas creches em Rolim de Moura, Vilhena, Guajará-Mirim, Chupinguaia, Pimenta Bueno, Cacoal, Candeias do Jamari e Alto Paraíso, que representam mais de R$ 34 milhões. Em Vilhena e Pimenta Bueno, as obras já estão em andamento. “Quando construímos uma creche, não estamos entregando apenas um prédio. Estamos garantindo um lugar adequado para a criança aprender e se desenvolver e dando mais tranquilidade às famílias para trabalhar sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados”, destacou Maurício.

Outro eixo do mandato é garantir que a distância não impeça o acesso à escola. Por meio de articulação política e emendas individuais, foram destinados R$ 5 milhões para ônibus escolares que facilitarão o acesso à educação nos municípios do interior. O trabalho também chegou ao Instituto Federal de Rondônia (IFRO), com R$ 1,6 milhão para transporte: R$ 1 milhão para um ônibus de 44 passageiros do Campus Porto Velho Zona Norte, já entregue, e R$ 600 mil para outro veículo destinado ao Campus Colorado do Oeste, pronto para entrega.

Para Maurício, os investimentos fazem parte de uma visão que conecta educação básica, ensino técnico, tecnologia e geração de oportunidades. “Eu defendo educação porque ela muda o ponto de partida e também o lugar onde uma pessoa pode chegar. Da criança que precisa da creche ao jovem que busca uma formação técnica no IFRO, o poder público precisa garantir que exista um caminho”, afirmou.

Segundo o deputado, a meta para um novo mandato é ampliar esse trabalho, especialmente na qualificação profissional e no acesso à tecnologia. “Foram mais de R$ 51 milhões destinados à educação, mas esse número não é um ponto de chegada. É a responsabilidade que assumimos de fazer ainda mais. O trabalho começou, mostrou resultado e precisa continuar”, concluiu.