Operação Sufocare resulta na prisão de seis suspeitos e apreensão de drogas

Por Newsrondonia.com

Publicada em 11/09/2026 às 09h00

Nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, dia 11 de setembro de 2026, foi deflagrada a Operação Sufocare, mobilizando diversas equipes da Polícia Militar com ações simultâneas em vários pontos do município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

A ofensiva policial foi coordenada diretamente pelo tenente-coronel Amorim, comandante do Comando Regional de Policiamento I, em conjunto com o tenente-coronel Jairo, comandante do quinto Batalhão de Polícia Militar, e com o tenente-coronel Teixeira, comandante do primeiro Batalhão de Polícia Militar. A mobilização teve como foco principal o combate à criminalidade na região metropolitana da capital.

Durante o cumprimento das diligências, as equipes policiais efetuaram a prisão em flagrante de seis pessoas envolvidas em atividades ilícitas. Nas abordagens realizadas nos endereços alvos da operação, os militares apreenderam várias porções de substâncias entorpecentes, compreendendo maconha, cocaína e crack, além de munições intactas para revólver de calibre 38.

Todo o material ilícito recolhido e os suspeitos detidos foram imediatamente encaminhados à delegacia de Polícia Civil para a formalização dos autos de prisão e adoção das medidas legais cabíveis.