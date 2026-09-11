Operação Fecha Boca cumpre mandados contra suspeitos ligados a facção criminosa

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/09/2026 às 08h40

Mandados de busca e apreensão contra suspeitos investigados por envolvimento e apoio a atividades ilícitas de uma facção criminosa estão sendo cumpridos nesta sexta-feira, 11 de setembro, em diferentes pontos de Vilhena. As ordens foram expedidas pela Justiça e são executadas simultaneamente por forças de segurança que participam da Operação Fecha Boca.

A ação reúne Polícia Civil, Polícia Militar, equipes de inteligência e unidades especializadas em táticas de combate. Um cão farejador do Canil também participa das diligências, empregado na localização de entorpecentes, armas de fogo, munições e outros materiais que possam estar ocultados nos imóveis vistoriados.

A Operação Fecha Boca é coordenada pela Força Tarefa de Combate às Facções Criminosas e tem como objetivo atingir a atuação de uma organização criminosa no Cone Sul de Rondônia.

As diligências começaram nas primeiras horas da manhã em Vilhena e são resultado de investigações integradas desenvolvidas ao longo de meses. A operação faz parte das ações permanentes de enfrentamento ao crime organizado na região.

Os resultados das buscas, assim como informações sobre eventuais prisões realizadas durante a operação, deverão ser divulgados pelas autoridades ao longo do dia.