Pastor Evanildo percorre bairros de Porto Velho em encontros com lideranças e apoiadores

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 08h20

O candidato a deputado federal pelo PSD, Pastor Evanildo, cumpriu uma agenda de reuniões e visitas em diferentes bairros de Porto Velho, onde se encontrou com lideranças e apoiadores. Os encontros foram marcados pela apresentação de propostas, diálogo com a comunidade e escuta das principais demandas de cada região.

A agenda começou no bairro Cuniã, em reunião que teve como anfitrião o líder Matos. Durante o encontro, Pastor Evanildo conversou com os participantes, apresentou propostas e ouviu sugestões relacionadas às necessidades da população. Para o candidato, a aproximação com as comunidades é importante para conhecer diferentes realidades.

“Cada reunião é uma oportunidade de ouvir as pessoas e entender aquilo que elas vivem no dia a dia. Quero construir essa caminhada com diálogo, respeito e participação das lideranças e das comunidades”, afirmou Pastor Evanildo.

No bairro São Francisco, o candidato participou de uma reunião organizada pelo líder Pastor Peres. Em seguida, esteve no bairro Aponiã, em encontro organizado pelas líderes Nátalle e Zaine. Nos dois momentos, foram apresentadas propostas e discutidas demandas, além do fortalecimento das parcerias para os próximos passos da campanha.

“Tenho procurado estar perto das pessoas, conversar e apresentar aquilo que defendemos para Rondônia. As lideranças têm um papel importante porque conhecem suas comunidades e ajudam a levar as demandas até nós. Esse diálogo precisa continuar”, declarou.

A agenda foi encerrada na Zona Sul, em reunião organizada pelo coordenador Jonas, com a participação de convidados do líder Abnner. Na terça-feira (15), Pastor Evanildo também visitou a casa do Pastor Paulo, da irmã Glória e do filho Paulinho Luz, onde compartilhou um café e agradeceu pela recepção. Segundo o candidato, os encontros fazem parte de uma caminhada construída por meio do diálogo, da união e da aproximação com as pessoas.