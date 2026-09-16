População de Jaru tem até dia 28 de setembro para participar de consulta pública online

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 08h28

A Consulta Pública sobre a circulação e uso de patinetes elétricos, bicicletas elétricas, ciclomotores e outros equipamentos de mobilidade individual estará aberta até o dia 28 de setembro (segunda-feira).

Promovida pela Prefeitura de Jaru, a consulta tem como objetivo ouvir a opinião da sociedade a respeito da circulação dos veículos citados, coletando dados sobre as dificuldades, experiências e sugestões para dar embasamento à elaboração de uma proposta legislativa municipal para regulamentar a utilização dos equipamentos de mobilidade individual.

A consulta é feita por meio de um formulário online e contém perguntas sobre a segurança dos condutores, pedestres e demais usuários de vias e espaços públicos, uso da infraestrutura urbana e espaços públicos, fiscalização, acessibilidade, fiscalização e outras medidas de ordenamento relacionadas à realidade municipal.

Os interessados em participar devem acessar o link https://mobilidade.jaru.ro.gov.br/ . Todos os dados pessoais coletados na consulta pública são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, e sua utilização é proibida para fins que sejam distintos do tema da pesquisa.