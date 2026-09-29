“Pastor Evanildo é preparado, defende nossos valores e será parceiro para trazer investimentos para Rondônia”, destaca Marcos Rogério

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 08h40

Uma reunião realizada na segunda-feira (28), no Ypiranga Esporte Clube, em Porto Velho, reuniu mais de mil pessoas e marcou uma manifestação pública de apoio entre o candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL), e o candidato a deputado federal Pastor Evanildo (PSD). O encontro ocorreu na reta final das Eleições 2026, com o primeiro turno marcado para 4 de outubro.

A reunião foi organizada pelos pastores Val e Júnior e também contou com a presença de Alan Queiroz (PL), candidato à reeleição para deputado estadual, e Fernando Máximo (PL), candidato ao Senado por Rondônia. O encontro teve como um dos principais momentos a declaração pública de apoio de Marcos Rogério à candidatura de Pastor Evanildo.

Durante a reunião, Pastor Evanildo destacou a importância do encontro e declarou publicamente seu apoio à candidatura de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia. “Esta reunião tem um significado muito especial. Ao meu lado está Marcos Rogério, que considero preparado para conduzir o Governo de Rondônia. Por isso, quero declarar publicamente o meu apoio à sua candidatura e reafirmar que estaremos juntos nesta caminhada”, afirmou.

Pastor Evanildo também ressaltou a intenção de contribuir, a partir de Brasília, com um eventual governo de Marcos Rogério. “Quero deixar claro que este é um apoio comprometido. Se eleito deputado federal, estarei em Brasília trabalhando em parceria com o Governo de Rondônia, buscando contribuir para a construção de um governo forte, responsável e voltado para o desenvolvimento do nosso Estado”, declarou.

Ao destacar a importância da união entre os projetos, Pastor Evanildo citou um princípio bíblico para reforçar sua posição. “A Bíblia nos ensina que um reino dividido não subsiste. Por isso, acredito na importância de caminharmos unidos, com propósito, responsabilidade e compromisso com Rondônia. Estamos juntos até o último momento desta caminhada”, afirmou.

Marcos Rogério agradeceu a manifestação de apoio e destacou a proximidade de valores e princípios com Pastor Evanildo. “Eu estou muito feliz em receber o apoio do Pastor Evanildo. Ele é nosso irmão, é uma pessoa preparada, que defende valores e princípios. A pauta da família é muito cara para nós, assim como a defesa de valores e princípios”, disse.

O candidato ao Governo de Rondônia também afirmou que vê Pastor Evanildo como um possível parceiro em Brasília. “Por isso, venho declarar meu apoio ao Pastor Evanildo e dizer que recebo esse apoio com muito carinho e muita alegria. E também devolvo esse apoio e essa recomendação”, afirmou Marcos Rogério.

Na avaliação apresentada por Marcos Rogério, a atuação de Pastor Evanildo na Câmara dos Deputados poderá contribuir para a articulação de recursos e investimentos para o estado. “O Pastor Evanildo vai nos ajudar muito lá em Brasília como deputado federal. Além da defesa de valores e princípios, será um parceiro para trazer recursos e investimentos para Rondônia e ajudar a destravar o desenvolvimento do nosso Estado”, declarou.

Fernando Máximo também manifestou apoio à candidatura de Pastor Evanildo durante o encontro. “Nosso deputado federal é o Pastor Evanildo. Nós precisamos de homens como o senhor em Brasília nos representando. O senhor tem meu total apoio. Parabéns, vai dar tudo certo. Todos nós somos 5555”, afirmou o candidato ao Senado pelo PL.

Marcos Rogério também falou sobre a caminhada eleitoral e agradeceu às pessoas que participaram da campanha. “Você sabe que a nossa maior alegria é estarmos juntos, unidos por um propósito maior. É isso que nos motiva e nos dá força para seguir em frente”, declarou. O candidato afirmou ainda que o objetivo apresentado por sua campanha é construir um governo voltado para as pessoas, para o desenvolvimento do estado e para a liberdade e o bem-estar da população.

Com a votação do primeiro turno marcada para 4 de outubro, os candidatos intensificam as agendas na reta final da campanha. O encontro no Ypiranga Esporte Clube consolidou, por meio das declarações públicas feitas durante a reunião, o apoio de Marcos Rogério a Pastor Evanildo e a disposição dos dois candidatos de atuar em conjunto, caso sejam eleitos para os cargos que disputam.